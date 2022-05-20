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Поплічники агресора: хто допомагає Росії продавати нафту по всьому світові

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 17:19
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Деякі гравці ринку і країни, навіть у ЄС, намагаються "заробити" на ситуації, яка склалася через війну в Україні
Одні підтримують економіку агресора, а інші — Україну
Одні підтримують економіку агресора, а інші — Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для когось війна, а для когось мати рідна. І це дійсно так: поки Україна відбиває атаки ворога, втрачаючи людей і знищуючи вщент свою економіку, деякі гравці нафтового ринку у ЄС намагаються в буквальному сенсі нажитися на війні.

Так, деякі судноплавні компанії з Греції активно допомагають експорту нафти з країни-терориста по всьому світу.

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Про це сказав гендиректор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі Sky News.

За його словами, Україна спостерігає "ненормальне збільшення поставок через порти грецькими судноплавними компаніями" поряд з тим, як інші держави ввели "набагато жорсткіші заходи щодо Росії з їхнім бажанням зупинити війну".

Так, у державних компаній, таких як "Газпром" та "Роснефть", в Європі чимало ділових партнерів, яким подобається співпрацювати одне з одним, заробляючи непогані гроші.

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