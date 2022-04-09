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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Після розмінування: енергетики повернули світло мешканцям Київщини

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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9 квітня, 15:54
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28 населених пунктів Київщини знову можуть безперешкодно користуватися благами цивілізації
Жителі Київщини тепер знову мають світло у домівках
Жителі Київщини тепер знову мають світло у домівках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За добу 8 квітня аварійні бригади повернули світло для 3192 родин в 28 населених пунктах Київській області, звільнених Збройними силами України від російських окупантів.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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За словами представників компанії, енергетики вже почали часткові відновлення електропостачання в Богданівці, Броварського району, де люди місяць перебували без світла.

У Бучанському районі повністю повернули світло у село Колонщина, а також частково у смт Макарів та селах: Зурівка, Ясногородка, Маковище, Вишеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музичі.

У Броварському районі частково відновили електропостачання в селах: Рудня, Богданівка, Кулаженці, Світильня, Велика Димерка, Скибин, Плоске, Коржі, Лук’янівка, Перемога, а також будівлі міськради в Ірпіні.

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9 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 23 населених пунктах Броварського, Бучанського, Вишгородського районів.

Ускладнює ремонт затоплення території з мережами компанії. Ворог зруйнував насосну станцію, яка качала воду з річки Ірпінь на Дніпро, і вода розлилась на значній території області. Через це відновлення електропостачання в населених пунктах Вишгородського району займе ще декілька днів, — пояснили в компанії.

Нагадаємо, що в Донецькій області енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1 200 родин в 5 населених пунктах Краматорського, Покровського та Бахмутського районів.

Як енергетики працюють під час війни

За даними Міністерства енергетики, у березні аварійно-ремонтні бригади енергетиків повернули світло більш ніж 1,7 млн споживачів по всій країні. Ще 200 тис. будинків перепідключили до мережі з початку квітня. Щодня енергетики ремонтують мережі та відновлюють електропостачання від 50 до 60 тисяч домогосподарств.

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Близько половини всіх ремонтних робіт припали на Київську та Донецьку області. Місцеві компанії ДТЕК Ріната Ахметова – Київські та Донецькі регіональні електромережі – з початку війни повернули світло 891 тисячі сімей.

В умовах безперервних бойових дій енергетики працюють тільки з дозволу та у супроводі Збройних сил України.

Наприкінці березня героїчні зусилля енергетиків відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вручивши працівникам Укренерго та ДТЕК державні нагороди.

Раніше ми розповідали, як працює українська енергетична система в умовах війни. Зауважимо, що вона не лише встояла, а й зробила крок уперед.

Також ми писали, що гендиректор компанії ДТЕК озвучив пропозицію країнам Заходу, яка допоможе зупинити агресію Росії в Україні.

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