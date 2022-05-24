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Остання крапля: як і коли Європа відмовиться від нафти та газу з РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 12:41
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Рано чи пізно, але Росія дочекається нафтового ембарго від Європейського Союзу
Європа назавжди відмовиться від російських енергоресурсів
Європа назавжди відмовиться від російських енергоресурсів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз планує повністю відмовитись від російських нафти та газу і більше ніколи не купуватиме енергоресурси у Кремля. Але швидко зважитись на такий крок неможливо.

Про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

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За її словами, швидка відмова від російських енергоресурсів зіграла б на руку Москві, оскільки вартість нафти різко подорожчала б, а Росія змогла б перенаправити потоки і продавати своє паливо на інших ринках.

Чиновниця запевняє, що санкції – "найпотужніший важіль" Брюсселю "проти путінської агресії". Але згодом Європа стане повністю незалежною від російських енергоресурсів і вже ніколи більше не купуватиме нафту й газ у Росії.

Зазначимо, що у наступні п'ять років ЄС витратить близько 195 млрд євро, щоб знизити споживання енергії на 13% та подвоїти обсяги "зеленої" енергії (до 1236 ГВтч). Це допоможе повністю позбутися газу та нафти з Росії. План розрахований до 2030 року.

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Shell відмовилася від проєкту в РФ

Компанія Royal Dutch Shell згорнула розробку проєкту "Гідан-Енерджі". У роботі над проєктом було задіяно також російську компанію "Газпром нафта".

Вони планували спільно видобувати нафту марки "Єнісей". Наразі плани РФ можуть бути повністю зруйновані через вихід інвестора. Налагодити видобуток мали намір з 2028 року. Прогнозований обсяг міг досягти 19,9 млн. тонн ресурсу в 2034 році.

Ділянка, на якій планували добувати нафту, розміщується в Красноярському краї РФ. Її площа становить понад 3 тис. кв. км, а ресурси можуть перевищувати 100 млн. тонн.

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Раніше ми розповідали, хто допомагає РФ продавати нафту по всьому світу.

Також ми писали, як Індія піддалася на шантаж РФ та маніпулює цінами на нафту агресора.

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