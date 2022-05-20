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Зрада близько? Європа продовжить фінансувати Росію в обхід санкціям

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 11:21
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ЄС підготував спеціальний план, який фактично задовільнить вимоги президента Росії
Схема дозволить купувати газ в Росії
Схема дозволить купувати газ в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ЄС підтвердили схему, суть якої полягає в закупівлі газу в Росії в обхід санкціям. При цьому наголошується, що імпортери не можуть виходити за межі вказівок Європейської комісії.

Про це повідомив представник Єврокомісії, передає Reuters.

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За його словами, для цього імпортерам потрібно:

  • відкрити банківський рахунок у валюті контракту з "Газпромом";
  • зробити платіж на цей банківський рахунок у валюті контракту;
  • зробити заяву про те, що вони виконали свої договірні зобов'язання.

При цьому представник наголосив, що це не остання схема і доцільно було б вигадати ще щось для легального способу обходу обмежень.

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