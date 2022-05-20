Зрада близько? Європа продовжить фінансувати Росію в обхід санкціям

ЄС підготував спеціальний план, який фактично задовільнить вимоги президента Росії
Схема дозволить купувати газ в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У ЄС підтвердили схему, суть якої полягає в закупівлі газу в Росії в обхід санкціям. При цьому наголошується, що імпортери не можуть виходити за межі вказівок Європейської комісії.
Про це повідомив представник Єврокомісії, передає Reuters.
За його словами, для цього імпортерам потрібно:
- відкрити банківський рахунок у валюті контракту з "Газпромом";
- зробити платіж на цей банківський рахунок у валюті контракту;
- зробити заяву про те, що вони виконали свої договірні зобов'язання.
При цьому представник наголосив, що це не остання схема і доцільно було б вигадати ще щось для легального способу обходу обмежень.