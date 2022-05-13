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Межі не буде? Паливо в Україні рекордно дорожчає на тлі війни та дефіциту

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 травня, 17:59
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Аналітики підрахували, на скільки з початку 2022 року зросли ціни на бензин та дизпаливо в Україні
Що відбувається з цінами на бензин та дизпаливо
Що відбувається з цінами на бензин та дизпаливо / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні на фоні дефіциту бензину продовжує дорожчати паливо — як свідчать дані середніх споживчих цін на товари та послуги в Україні за січень-квітень 2022 року, дизпаливо на АЗС з початку року зросло у ціні більш ніж на 25%, автогаз – на 45%.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

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Аналітики підрахували, що у квітні порівняно з груднем 2021 року, бензин А-92 подорожчав на 15,1% до 34,1 гривні за літр, А-95 на 13,5% до 34,6 гривень/л, дизельне паливо – на 27,8% до 37,8 гривень/л.

А газ скраплений для авто подорожчав на 44,1% – до 27,6 грн/л.

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Бензинова криза в Україні

З 24 лютого, коли російські війська вторглися на територію України, і ракетами обстрілюва територію нашої країни, в Україні розгорілася серйозна криза, пов'язана з нестачею пального. АЗС навіть довелося запровадити обмеження на його продаж .

На заправках ОККО клієнти, які мають карту Fishka, можуть отримати 15, 20 та 30 літрів, залежно від типу карти, а ті, у кого Fishka немає, взагалі не можуть заправитися.

АЗС мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто за добу, а обмеження для відпустки в каністру скасували.

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У мережі "Авіас" заправляють по 20 літрів за раз за наявності пального, але забороняють набирати бензин в каністри, тільки в бак.

У мережі "БРСМ-Нафта" обмеження відрізняються для кожного виду палива:

  • 95 Euro Plus – 20 л;
  • A95 Bio – 100 л;
  • ДП Euro plus – 50 л;
  • газ – 30 л.

Раніше ми вже розповідали, де за літр автогазупросять 40 гривень, і писали, що буде з цінами на АЗС після завезення в Україну американського та європейського палива.

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-
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-
37,59
42,59
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