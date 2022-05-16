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Процес уже розпочався: як Європа злазить з газової голки РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 20:08
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У ЄС вагаються щодо впровадження газового ембарго проти Росії, але альтернативи ресурсу вже є
Країни ЄС активно шукають способи позбутися залежності від Росії
Країни ЄС активно шукають способи позбутися залежності від Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Все більше країн Європи відмовляються від російських енергоносіїв та знаходять інші джерела постачання.

Як переконує генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, ЄС може повністю позбавитися енергозалежності від Росії до 2024 року.

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"Останні кроки з боку деяких країн це підтверджують", – зауважив він.

Мовиться насамперед про успішно введений в роботу інтерконектор між Польщею та Литвою – GIPL. Він допоміг приєднати країни Балтії до європейського газового ринку, що посилило енергетичну безпеку регіону.

"Литва з початку квітня відмовилася від імпорту російського газу, газові потреби країни задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді", – додав гендиректор Оператора ГТС.

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Диверсифікація постачання

За словами директора газової компанії, Італія також намагається диверсифікувати структуру енергопостачання та розглядає для себе варіант імпорту з Алжиру трубопроводом Transmed. Досі країна отримувала майже 40% газу з Росії.

Після витівок та махінацій "Газпрому", альтернативні шляхи знайшла й Болгарія. Там домовилися про постачання зрідженого природного газу зі США з червня.

Старша журналістка організації ICIS Аура Сабадус зауважила, що від початку 2022 року Європа найбільше постачала СПГ. На другому місці – норвезький трубопровідний газ і лише після цього – імпорт з Росії.

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На тлі поступової відмови від російських ресурсів, залежність ЄС від СПГ зростатиме. До кінця 2022 року США мають надати 15 млрд кубометрів газу на додаток до 22 млрд кубометрів, які відвантажили у 2021 році.

Водночас експерт з енергетичних питань Михайло Крутіхін вважає, що за найближчі 3 роки ЄС і Велика Британія можуть замінити мінімум третину російського газу на СПГ. За це їм доведеться сплачувати додаткову надбавку.

Інші шляхи – це відновлювальна енергія (20%), підвищена енергоефективність (8-10%), теплові насоси й електричне опалення (15%), енергоощадні реформи тощо.

Ще одна альтернатива

Одним із джерел постачання в країни ЄС стане Ізраїль. Газ до європейських країн планують подавати через Туреччину та Східне Середземномор’я. Перемовини щодо укладення відповідних договорів тривають.

"Поки напруженість між Росією та Україною триває, у Європі тривають пошуки нового альтернативного газу", – зазначає турецька преса.

Ізраїль також нарощує видобуток природного газу й має намір укласти договори на постачання в Європу. Упродовж наступних кількох років країна хоче збільшити обсяги видобутку з 20 млрд до 40 млрд кубометрів газу.

До кінця 2022 року Ізраїль планує ввести в експлуатацію нове родовище Каріш. Його власником є лондонська компанія Energean, яка планує нарощувати обсяги.

Туреччина взялася досліджувати шельф у Середземному морі, щоб налагодити видобуток газу. Воскресили й давню ідею щодо будівництва газопроводу до ізраїльського родовища "Левіафан".

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