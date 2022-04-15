Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Прорив у зеленій енергетиці – сонячні батареї зможуть працювати навіть уночі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 17:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як вчені навчилися видобувати тепло для сонячних батарей у темряві
Як працюють нові сонячні батареї
Як працюють нові сонячні батареї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вчені зі Стенфордського університету розробили сонячні батареї, які здатні виробляти електрику навіть уночі.

Про це говориться у дослідженні, опублікованому Applied Physics Letters.

Реклама

Новий пристрій вдається виробляти вночі електрику за допомогою системи уловлювання тепла.

При чому перебудовувати панелі для цього не потрібно, достатньо встановити на них спеціальний пристрій додатково.

Це дуже серйозний прорив у світі зеленої енергетики, бо раніше використання сонячних панелей сильно обмежувалося їхньою можливістю працювати лише вдень.

Реклама

"Вдень світло виходить від Сонця і потрапляє на сонячний елемент, а вночі відбувається щось протилежне", – розповідає інженер Сід Ассававорраріт.

Справа в тому, що сонячні панелі випромінюють інфрачервоне випромінювання, як і всі об'єкти, температура яких вища за нуль.

Це інфрачервоне випромінювання, по суті, фотони, які рухаються від панелі в небо, несучи з собою тепло.

Реклама

Суть нового пристрою тому, що він дозволяє уловлювати тепло що надходить з повітря на сонячну панель і перетворює його на електрику.

Розробка отримала назву "Термоелектричний генератор".

Зелені перспективи України

За словами економіста Олексія Куща, Україна може стати водневим хабом Європи, оскільки має великі перспективи на постачання цього палива.

Однак для цього знадобляться десятки мільярдів інвестицій, каже експерт. Модернізувати доведеться всю газотранспортну систему, а також збільшити видобуток газу, адже саме з ним треба змішувати водень для транспортування.

Детальніше про те, на що годиться українська ГТС, читайте у нашому матеріалі.

"Сегодня" раніше писали, навіщо на українські об'єкти ГТС встановлюють сонячні панелі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти