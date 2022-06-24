Перевірка ЄС на міцність – що може призвести до хаосу цієї зими

Розповідаємо, коли Європа має розробити докладний план дій на наступний опалювальний сезон

Європу чекає важка зима та газова криза / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цієї зими солідарність країн ЄС зазнає серйозної перевірки на міцність, якщо поставки російського газу будуть припинені.

Таку думку висловив голова німецького комунального підприємства RWE Маркус Креббер, повідомляє Financial Times.

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За його словами, континент може охопити "хаос", якщо просто зараз ЄС не вживе заходів щодо встановлення правил розподілу енергії.

"Я боюся, що європейська солідарність зазнає значного стресу, якщо ми не вирішимо це до того, як ситуація станеться", – сказав Креббер.

Експерт наголосив, що такі країни, як Німеччина та Нідерланди, які збираються імпортувати газ через судна-перевізники, можуть бути звинувачені іншими країнами у тому, що накопичують усе паливо.

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"Мене не дуже турбує те, що ми не можемо досягти згоди, але краще обговорити екстрені процедури, коли у вас ще є час, а не коли будинок горить", — сказав голова RWE.

Що сталося в Німеччині?

Наприклад, найбільший постачальник електроенергії в Німеччині постраждав від різкого і непередбачуваного скорочення поставок "Газпромом" і це змусило реалізовувати надзвичайний план в країні та розконсервувати вугільні електростанції.

Наразі ФРН вже запустила другий етап свого аварійного плану газу і заявила, що їй буде важко заповнити сховища, необхідні для задоволення пікового зимового попиту, якщо російські поставки не будуть відновлені.

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Тепер Єврокомісія має розробити так званий загальноєвропейський "план солідарності" і підготувати його мають вже до кінця липня.

Однак плани щодо нормування поставок газу компаніям цієї зими та спонукання домогосподарств до обмеження споживання газу зараз розробляються на національному рівні Федеральним мережевим агентством Німеччини.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з акціями "Газпрома" на біржі і розповідали, чим в ЄС хочуть замінити блакитне паливо з РФ.