Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Путінський повідець затягнувся сильніше: європейці можуть піддатися на газовий шантаж РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 18:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою
Прогнози щодо подальшої закупівлі європейцями газу з РФ не дуже втішні
Прогнози щодо подальшої закупівлі європейцями газу з РФ не дуже втішні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Євросоюзі бояться енергетичної кризи, яку може влаштувати Росія, перекривши постачання газу.

Як пише The Washington Post, європейські енергетичні компанії, ймовірно, піддалися на шантаж Кремля і в найближчому майбутньому готові купувати природний газ із використанням нової рублевої системи.

Реклама

Мовиться про раніше анонсовану платіжну систему зі створенням двох рахунків у Газпромбанку. Технічно, європейці платитимуть за газ із РФ у євро, а фінансова установа конвертуватиме валюту в рублі.

Це також означає, що Європа продовжить фінансувати війну Росії проти України та постачання зброї окупантам, навіть якщо компанії й не підтримують агресії РФ. Готовність енергосектора платити за блакитне паливо також зміцнить рубль.

Показова вистава спрацювала?

Наприкінці квітня "Газпром" провчив Польщу та Болгарію, які не хотіли платити в рублях за газ – операторам просто перестали подавати ресурс. Відтак європейці бояться коригувати умови, щоб не виникло дефіциту газу, а ціни на нього не зросли до небес. Нещодавно таким же показовим заходам піддали й Фінляндію. Іноземні журналісти переконані, що це була помста РФ за заявку на вступ до НАТО.

Реклама

Схоже, що більшість європейських країн таки відходять від риторики про шантаж і пішли на "мирову", про що свідчить своєчасна оплата за отриманий російський газ. Хоч кілька днів тому головний речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що відкриття рахунку в рублях буде порушенням санкцій.

Згодом міністр економіки Європи Паоло Джентілоні наголосив, що нова схема платежів повністю зрозуміла. І хоч оплата в рублях порушує санкції, "це не те, що відбувається". Лазівка полягає в тому, що заборонено співпрацювати з центробанком РФ, а чинний процес конвертації відбувається через іншу фінустанову.

Реакція європейських компаній

Енергетичні компанії з Європи по-різному реагують на ситуацію. Eni прямо повідомила, що відкриває рахунок для конвертації в рублі. OMV опосередковано натякнула, що відкриває "конверсійний рахунок".

Реклама

Німецька Uniper пояснила, що відкрила рахунок у Газпромбанку, але продовжить платити в євро. Водночас за словами віцепрем’єра РФ Олександра Новака, приблизно половина з 54 іноземних клієнтів "Газпрому" вже має рахунки в рублях.

Економіст з університету Боккконі Роберто Перотті зауважив, що зобов’язання відкрити рублевий рахунок є лише політичним кроком Путіна. У такий спосіб Кремль показав, що він може встановлювати умови для ЄС. Мовляв, Росія могла б просто конвертувати отриману валюту в рублі, але таке рішення не привернуло б уваги громадськості.

Ціни на нафту зміцнюють позиції

Станом на 25 травня ціни на еталонні марки нафти у світі продовжують зростати. За даними європейської біржі ICE, липневі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,07% та становлять 114,78 долара за барель.

Ф’ючерсні контракти на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також піднялися на 1,12% – до 111 дол./барель.

Експерти пояснюють подорожчання чорного золота на світовому ринку обмеженим постачанням через санкції Заходу проти Росії, а також очікуваним збільшенням закупівель наприкінці травня. Пов’язують це з тим, що в Китаї починають відновлювати роботу промислові підприємства, які були на карантині через коронавірус, а також початком літнього сезону серед американських водіїв, які є одними з найбільших покупців бензину.

Раніше "Сьогодні" писали, що після збройного конфлікту з Україною Росія може опинитися під впливом Китаю. Дізнайтеся також, хто допомагає Росії продавати нафту по всьому світу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Посібники агресора
Хто допомагає РФ продавати нафту?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти