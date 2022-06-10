Робота у зоні бойових дій: енергетики повертають світло на Донеччині після обстрілів

Енерегетики розповіли, що відбувається зі світлом на Донеччині

В яких регіонах Донецької області відновили електрику / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики відремонтували мережі та повернули світло у 13 населених пунктів в зоні бойових дій, що постраждали через ворожі обстріли 9 червня.

Про це повідомили в компанії у ДТЕК Ріната Ахметова.

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"За 9 червня енергетикам вдалося відремонтувати обладнання та заживити лінії у 13 населених пунктах Донеччини, що страждають від постійних обстрілів. Зі світлом знову 12 408 родин Краматорського, Покровського та Бахмутського району на Донеччині", – повідомили в компанії.

Завдяки зусиллям ЗСУ, енергетики змогли оперативно, менше ніж за добу, відремонтувати лінії електропостачання і повернули світло в 11 населених пунктів на Торецькому і Мар’їнському напрямках.

Наразі без світла через бойові дії лишаються 325 населених пунктів Донецької області.

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У значній частині цих населених пунктів енергетики не мають змоги провести ремонти та чекають на дозвіл від Збройних сил України.

Раніше ми розповідали, як енергетики працюють над відновленням електропостачання Донецької області. Також ми писали, чи зможе Україна збільшити експорт електроенергії у країни Європи.