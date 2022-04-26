Працює на повну? У ЄС оцінили роботу української енергосистеми

Розповідаємо, чи справляється енергосистема України з навантаженням у Європі

Як українській енергосистемі працює в Європі / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергосистема України після синхронізації з ENTSO-E працює надійно та стабільно, що повністю влаштовує європейських партнерів та відкриває можливість для збільшення експорту української електроенергії до Європи.

Про це повідомив генеральний директор групи ДПЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Економічна правда.

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"З 16 березня Україна поєднала свої електричні мережі з європейськими без права комерційних перетікань – експорту-імпорту. З цього часу наша енергосистема працює у синхронному режимі дуже стабільно. Європейців повністю влаштовує, як наша країна керує цією ситуацією", – повідомив голова ДПЕК.

Він наголосив, що Україна запропонувала європейським партнерам дозволити комерційний експорт української електроенергії.

"Ми вийшли з ініціативою до європейських партнерів дозволити нам комерційний експорт, і наш уряд це повністю підтримує", – повідомив Максим Тимченко.

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За його словами, навіть за нинішнього технічного стану, і без великих технічних змін, можна додатково постачати до Європи 600 МВт.

"І це багато в чому політичне рішення, яке, сподіваюся, європейські партнери ухвалять. А далі нам потрібно буде встановити спеціальне обладнання для того, щоб у 2,5 рази цей перетин збільшити", – додав голова ДПЕК.

Нагадаємо, у квітні компанія ДТЕК Ріната Ахметова першою серед українських компаній розпочала експорт електроенергії до Польщі, що забезпечило приплив до країни валютної виручки в умовах війни.

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Раніше ми розповідали, коли у Київській області повністю відновлять подачу електрики, і писали, як інтеграція в енергосистему ЄС допоможе Україні залучати нові інвестиції.