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Працюють безперервно 120 діб: українцям у Донецькій області повернули світло

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 червня, 13:00
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Масовані атаки росіян пошкоджують лінії електропередач та залишають села й міста знеструмленими
Аварійні бригади продовжують ремонтувати об'єкти на Донбасі
Аварійні бригади продовжують ремонтувати об'єкти на Донбасі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби 22 червня енергетики ДТЕК повернули світло у 12 тисяч будинків на Бахмутському та Мар’їнському напрямках Донецької області.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, попри обстріли, фахівці ДТЕК Донецькі електромережі повністю або частково відновили електроживлення у 15 населених пунктах.

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Знову зі світлом 12 424 домогосподарства у Краматорському, Бахмутському й Покровському районах. Без електропостачання лишаються 322 населених пункти Донецької області.

У компанії кажуть, що найскладніші напрямки:

  • Слов’янський;
  • Авдіївський;
  • Мар’їнський;
  • Торецький;
  • Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти. Фахівці ДТЕК працюють без перерви вже 120 добу та відновлюють обладнання. Інколи доводиться ремонтувати лінії повторно.

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Спільний проєкт

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

За словами представників ДТЕК, навіть до повномасштабного вторгнення у роботі енергетиків було багато складнощів та викликів, але після 24 лютого стало ще небезпечніше.

Завдяки "Героям енергетичного фронту" хочуть віддати шану самовідданій та відважній роботі енергетиків, які працюють під кулями та щодня ризикують життям, щоб українці продовжували жити в комфорті.

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У такий спосіб також вшановують співробітників компаній-ініціаторів, які загинули під час виконання трудових обов'язків.

"Кожен з них – це справжній герой і патріот України, і українці мають знати та пам'ятати своїх героїв", – наголосили в ДТЕК.

Долучитися до проєкту зі своєю унікальною історією може кожен енергетик. Для цього потрібно заповнити форму на сайті і вписати туди свою розповідь, яку згодом опублікують.

"Сьогодні" раніше розповідали, як "русскій мір" у вигляді снаряда прийшов до українського енергетика, та поспілкувалися з дружиною працівника ТЕС поблизу лінії фронту.

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