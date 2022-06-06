Працюють за спеціальними інструкціями: як змінилася робота енергетиків через війну

Аварійні бригади енергетиків готові реагувати на проблеми з електропостачанням українських регіонів

Як працюють енергетики під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Всі ремонтні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі під час військово стану переведені в аварійно-відновлювальний режим роботи та готові оперативно повертати світло під час відключень.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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"У разі пошкоджень через бойові дії працівники також мають спеціальні інструкції щодо роботи в кризових ситуаціях та забезпечені всім необхідним для відновлення роботи обладнання", – повідомила місцева влада.

У травні енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі повернули світло 300 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через бойові дії та аварійній ситуації в електромережах.

"З початку війни енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі не зупиняють роботи для підтримки стабільної роботи електромереж. Та продовжують підтримувати надійність та якість електропостачання жителів та підприємств Київської області. Енергетикам доводилось ліквідувати не тільки наслідки бойових дій в області, але і наслідки негоди та аварій на електромереж. За травень фахівці компанії ліквідували 347 аварійних ситуацій на мережах та повернули світло 302 606 клієнтам", – додали в Київській військовій адміністрації.

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18 травня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова завершили ремонти обладнання та повернули світло мешканцям постраждалих від окупації районів. Зараз енергетики завершують точкові підключення клієнтів, що повертаються у свої будинки, або відремонтували внутрішньобудинкові мережі.

Раніше ми розповідали, що енергетики впродовож останнього тижня повернули світло трьом регіонам попри бойові дії. Також ми писали, що у травні енергетики ДТЕК повернули світло 687 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.