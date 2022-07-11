Працюють від початку війни: енергетики повернули світло для 3 млн родин

Спеціалісти оперативно відновлюють електропостачання в областях, що постраждали від ворожих обстрілів

Майже 20 аварійних бригад щодня працюють в кількох областях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 3 млн будинків, які постраждали від бойових дій.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, фахівці оперативно спрацювали та продовжують здійснювати ремонти у Донецькій, Київській, Дніпропетровській, Одеській областях та місті Києві.

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Найбільше відновлень – понад 2 млн – у Донецькій області. Ще майже 600 тис. домівок заживили у Київській області, а також 270 тис. – у Києві. В Одеській області зі світлом знову 27 тис. будинків, і ще 40 тис. споживачів – у Дніпропетровській області.

Лише за минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для майже 100 тис. споживачів. Фахівці працюють попри складну ситуацію з бойовими діями в області.

"За тиждень відремонтували зруйновані обстрілами мережі та повернули світло понад 96 тисячам родин", – зазначили в компанії.

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У деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться щодня ремонтувати зруйновану ворожими ракетами інфраструктуру мереж. Над відновленням мереж після бойових дій зазвичай працюють майже 20 бригад ремонтників ДТЕК.

Тривають регулярні ворожі обстріли Криворізького району Дніпропетровської області та постійні пошкодження ліній. Від початку липня там повернули світло до 2000 родин, в деякі оселі подачу електроенергії відновлювали кілька разів.

Герої енергетичного фронту

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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За словами представників ДТЕК, навіть до повномасштабного вторгнення у роботі енергетиків було повно складнощів та викликів, але після 24 лютого там стало ще небезпечніше.

Завдяки "Героям енергетичного фронту" хочуть віддати шану самовідданій та відважній роботі енергетиків, які працюють під кулями та щодня ризикують життям, щоб українці продовжували жити в комфорті.

У такий спосіб також вшановують співробітників компаній-ініціаторів, які загинули під час виконання трудових обов'язків.

"Кожен з них – це справжній герой і патріот України, і українці мають знати та пам'ятати своїх героїв", – наголосили в ДТЕК.

Долучитися до проєкту зі своєю унікальною історією може кожен енергетик. Для цього потрібно заповнити форму на сайті і вписати туди свою розповідь, яку згодом опублікують.

"Сьогодні" раніше розповідали, що має враховувати енергетична стратегія України на думку експертів, а також писали, як війна змінює професії та життя українців.