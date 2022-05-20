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Працюють в посиленому режимі: енергетики повертають світло в Дніпропетровській області

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 травня, 18:14
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Аварійні бригади продовжують ремонтувати лінії електропередачі після обстрілів з боку російських загарбників
У Дніпропетровській області два райони були знеструмлені через обстріли
У Дніпропетровській області два райони були знеструмлені через обстріли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У двох із семи районів Дніпропетровської області постраждали електромережі після чергових обстрілів з боку РФ.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в ефірі місцевого каналу "Дніпро TV", енергетики ДТЕК відновлюють подачу світла до споживачів.

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Обстрілів зазнають Криворізькій і Синельниківський райони. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі та вже забезпечили електропостачанням 972 родин.

"Страждають громади, люди. Вони залишаються без світла та газу. Проте, я можу сказати упевнено: компанія ДТЕК працює постійно і вже відновила світло у 972 приватних домогосподарствах. І взагалі все, що пошкоджено та зруйновано – буде відновлено", – запевнив Лукашук.

Загалом з початку війни, енергетики ДТЕК повернули світло для понад 1,6 млн родин.

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Роботи в Донецькій області

Упродовж 19 травня аварійні бригади компанії Ріната Ахметова відновили електропостачання для майже 2000 будинків у Донецькій області. Заживили 8 населених пунктів, відтак знову зі світлом родини у таких районах:

  • Бахмутському;
  • Покровському;
  • Краматорському.

"Найбільше відновлень – у Покровському районі", – зазначили енергетики.

Водночас без електропостачання залишаються 277 міст і сіл. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький і Великоновосілківський.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, як інженери "Київстару" місяць забезпечували мобільний зв’язок в окупованому Маріуполі. Дізнайтеся також, яку роботу пропонують переселенцям у "ДТЕК Енерго".

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