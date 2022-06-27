Працюють в зонах бойових дій – енергетики повернули світло 57 тис. родин

Аварійні бригади працюють без перерви від початку повномасштабної війни та оперативно ремонтують лінії

Енергетики героїчно працюють у зонах бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж тижня з 20 по 26 червня енергетики ДТЕК повернули світло 57 тисячам родин у зонах бойових дій.

Як повідомили у пресслужбі компанії Ріната Ахметова, йдеться про домівки українців у Донецькій та Дніпропетровській областях, які були знеструмлені внаслідок обстрілів російських загарбників.

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"Попри небезпеку, що пов’язана з бойовими діями у Донецькій області, енергетики повернули світло 54,5 тисячам родин у 91 населеному пункті", – наголосили в ДТЕК.

У деяких містах і селах через регулярні обстріли аварійним бригадам доводиться мало не щодня проводити ремонти мереж та повертати світло мешканцям.

Ситуація в Дніпропетровській області

Тривають регулярні обстріли Дніпропетровської області, особливо страждають населені пункти Зеленодільської громади, що межує з Херсонською областю.

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За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК там повернули світло понад 2 тисячам будинків. В деякі оселі світло повертали кілька разів за тиждень, у зв’язку з постійними ворожими атаками.

"Аварійні бригади енергетиків безперервно працюють вже 124 доби, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", – зазначили в компанії.

Проєкт про героїв

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Нещодавно ми розповідали історію співробітника ТЕС у прифронтовій зоні Євгена та як до нього прийшов "русскій мір" у вигляді снаряда. Тепер чоловік назавжди залишиться з осколками в нозі.

У той день енергетики, як завжди, продовжували працювати в умовах війни, попри постійні обстріли об’єкта критичної інфраструктури. Люди звикли до ворожих атак, тому знехтували безпекою і розплатилися власним здоров’ям.

Однак навіть такі ситуації не змушують працівників залишити ТЕС. Як вони самі кажуть, енергетики – окрема каста людей, які відповідають за подачу тепла й світла громадянам. Для себе вони вирішили робити внесок у перемогу на своєму місці, навіть попри шалений ризик.

"Сьогодні" раніше пояснювали, чому важливо розповідати історії українців під час війни, а також писали, як енергетики продовжують працювати на одній із ТЕС неподалік від лінії фронту.