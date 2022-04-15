Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Роботи прискорюються: енергетики продовжують повертати світло в Ірпені

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 14:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відновлювати світло у звільнених містах вдається завдяки енергетикам, які працюють навіть під обстрілами, і західним партнерам, шо постачають необхідне обладнання
Електропостачання у Бучі: в місті тривають відновлювальні роботи
Електропостачання у Бучі: в місті тривають відновлювальні роботи / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

В Ірпіні, у якому більше місяця перебували російські кати, енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу ключової підстанції, яка забезпечувала світлом більшу частину міста.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Реклама

"Тепер, коли міста звільнено від загарбників, відновлення електропостачання піде значно швидше. З 8 квітня в Ірпінському районі було відновлено понад половину мереж 10 кВ. Кілька годин тому було підключено ключову ірпінську підстанцію, від якої живиться переважна більшість споживачів міста", – сказав він.

Міністр подякував за роботу місцевому обленерго – ДТЕК Київські регіональні електромережі та зазначив, що енергетики працювали навіть під обстрілами ворогів, ризикуючи власними життями.

"Ми поспілкувалися з представниками місцевого обленерго. Фахівці компанії (ДТЕК Ріната Ахметова, – прим.) відновлювали лінії електропередач навіть під обстрілами, ризикуючи своїм життям. Це було вкрай важливо для всіх, хто переховувався в підвалах від російських катів", – зазначив Галущенко.

Реклама

За словами Галущенка, наразі енергетики відновлюють розподільні мережі і в першу чергу відбувається заживлення об‘єктів критичної інфраструктури.

Також він висловив подяку західним партнерам України, за надане обладнання для ремонту електромереж.

"Я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, адже зараз ми отримуємо від них багато допомоги – обладнання, кабелі тощо. В тому числі і завдяки цій допомозі наші енергетики зможуть у найкоротші терміни відновити мережі і повернути світло у домівки українців", – підсумував Галущенко.

Реклама

Поетапні роботи в Бучі

Тим часом у ще одному містечку поблизу Києва, яке серйозно постраждало під час російської окупації, теж тривають відновлювальні роботи. Так, енергетики вже відновили електропостачання центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби.

За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, відновлення електропостачання, газу чи централізованого водопостачання відбуватиметься у місті поетапно.

"Сьогодні" вже розповідали, як енергетики відновлюють електропостачання на звільнених від окупантів українських територіях, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти