Розірвати всі звʼязки з РФ: Німеччина поступово відмовляється від кривавого газу

Лідери Німеччини та Катару підписали газову угоду, що допоможе першій позбутися залежності від агресора

За словами Шольца, угода "відкриває безліч можливостей для успішної співпраці" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина, з метою диверсифікувати свої постачання природного газу і подальшої відмови від використання російського палива, підписала з Катаром угоду про поглиблення своєї співпраці в галузі енергетики.

Про це повідомляє АР. Реклама За словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина планує побудувати два термінали для скрапленого природного газу (СПГ) для доставок від таких постачальників, як Катар.

Емір Катара шейх Тамім бін Хамад Аль Тані підтвердив, що Доха планує розпочати постачання СПГ до Німеччини у 2024 році , і назвав Європу "цікавим" газовим ринком.