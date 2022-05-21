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Розірвати всі звʼязки з РФ: Німеччина поступово відмовляється від кривавого газу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 травня, 14:42
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Лідери Німеччини та Катару підписали газову угоду, що допоможе першій позбутися залежності від агресора
За словами Шольца, угода "відкриває безліч можливостей для успішної співпраці"
За словами Шольца, угода "відкриває безліч можливостей для успішної співпраці" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина, з метою диверсифікувати свої постачання природного газу і подальшої відмови від використання російського палива, підписала з Катаром угоду про поглиблення своєї співпраці в галузі енергетики.

Емір Катара шейх Тамім бін Хамад Аль Тані підтвердив, що Доха планує розпочати постачання СПГ до Німеччини у 2024 році , і назвав Європу "цікавим" газовим ринком.

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