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РФ не переживе удар? Що буде з видобутком нафти після ембарго

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 10:50
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Розповідаємо, скільки втратить Російська Федерація до кінця року від санкцій ЄС
Росія поступово втрачатиме свій видобуток нафти
Росія поступово втрачатиме свій видобуток нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через три місяці після початку повномасштабного вторгнення доходи Росії можуть скоротитися на чверть і найбільше грають роль санкцій проти торгівлі нафтою.

Про це заявив економічний аналітик Михайло Крутіхін в ефірі "Ходорковский LIVE".

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За його словами, агресор буде змушений скоротити видобуток нафти і це потягне за собою закриття свердловин.

"У Росії можуть повністю або частково закритися нафтопереробні підприємства, тому що Європі стане не потрібен колишній обсяг російських нафтопродуктів. Як наслідок, нафтові компанії будуть змушені скорочувати видобуток, закривати свердловини", – зазначив Крутіхін.

Експерт розповів, що в Самарі та Оренбурзі вже скоротили видобуток чорного золота на 40% два дочірніх підприємства "Роснафти", а у Ханти-Мансійському АО, провідному нафтовому регіоні Росії, видобуток скоротився на 26%.

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Економіст впевнений, що відмова Європи від російської нафти поступово продовжуватиметься і протягом цього року Кремль втратить близько 30% від видобутку нафти.

Наслідки нафтового ембарго

Наприкінці травня Євросоюз все таки підтримав часткове нафтове ембарго у шостому пакеті санкцій проти Росії.

Це спричинить перенаправлення торговельних потоків та підвищення цін на нафту. Однак за даними агентства Fitch Ratings, перенаправити усі обсяги російської нафти і нафтопродуктів – неможливо.

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Що це означає?

Енергосектор РФ зазнає суттєвих втрат і в результаті а світовий ринок щодоби експортуватимуть на 2-3 млн барелів російської нафти менше, а це майже чверть від усього обсягу російського видобутку.

Скоріше за все, Москві доведеться переорієнтувати свій ринок на Китай і Азію, а ЄС купуватиме більше нафти в Арабських країн.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з цінами на нафту і розповідали, від чого країна-агресор отримує найбільший прибуток.

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