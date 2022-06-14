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"Роснєфть" може зазнати втрат у Німеччині: НПЗ пропонують націоналізувати

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 червня, 18:03
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Підприємство, що частково належить російському нафтогазовому гіганту, забезпечує Берлін паливом
У Берліні не виключають націоналізації компанії
У Берліні не виключають націоналізації компанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нафтопереробний завод PCK Raffinerie Schwedt, який частково належить "Роснєфті", можуть націоналізувати в Німеччині або передати під контроль іншим компаніям.

Як повідомив Reuters, підприємство отримує нафту з Росії по нафтопроводу "Дружба" ще з 1960-х років та на 90% забезпечує Берлін паливом.

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Окрім цього, завод постачає ресурс до західної Польщі. З огляду на важливість підприємства для енергетики, Німеччина розглядає можливість тимчасово передати операції НПЗ під контроль британського гіганта Shell або й узагалі націоналізувати.

Кандидата в оператори обрали не випадково, адже Shell володіє 37,5% акцій Schwedt. Представники компанії погодилися тимчасово стати оператором, однак купувати більшу частку чи контролювати завод на постійній основі не планують.

Ще один варіант у цій ситуації – передати операції польському нафтопереробному заводу Orlen. Польща наполягає на тому, щоб взагалі витіснити "Роснєфть" із PCK Raffinerie у Шведті, і лише після цього готова відповідати за роботу заводу.

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Відомо, що "Роснєфті" належить 54,17% акцій НПЗ, ще 8,33% володіє італійська Eni, яка в травні вирішила їх продати. Російська компанія поки що відмовлялася від обговорень можливого продажу акцій та будь-яких інших рішень щодо ситуації.

Збільшення постачання

За попередньою інформацією, Німеччина і Польща нарощують постачання ресурсів до нафтопереробних заводів у Шведті та Лойні (TotalEnergies) через трубопроводи з балтійських портів Росток і Гданськ.

Польща готова звільнити потужності на нафтовому терміналі в Гданську, який може приймати до 36 млн тонн на рік, для Німеччини. Для потреб польських нафтопереробників можуть залишити 9 млн тонн.

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Ціни на Brent та WTI

Поки російська нафта Urals стрімко дешевшає, а нафтопереробні заводи агресора зазнають втрат, на світовому ринку коливань зазнають ціни на ф’ючерси чорного золота еталонних марок.

Відповідно до інформації на європейській біржі ICE, барель нафти Brent здорожчав на 0,9%, або трохи більше, ніж на долар – за ф’ючерси виставили ціну 123,37 дол./барель.

Майже аналогічна ситуація з барелем West Texas Intermediate (WTI), вартість ф’ючерсів на який підскочила на 0,8%, або на 96 центів, до 122 дол./барель.

Експерти зазначають, що на ситуацію впливають кілька чинників – це зменшення експорту й видобутку ресурсу в Лівії на тлі політичної кризи до 100 тис. барелів на добу; новий спалах коронавірусу в Китаї та інфляція в США. Змінити розклад може хіба підвищення відсоткової ставки Федеральною резервною системою США та збільшення обсягів постачання від виробників з ОПЕК+.

"Сьогодні" раніше писали, що нафтогазовий сектор Росії продовжує заробляти криваві гроші попри санкції Заходу, та розповідали, які європейські компанії погодилися платити за блакитне паливо рублями за схемою Кремля.

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