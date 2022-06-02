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Росії знайшли заміну? Ще один нафтовий гігант збільшить видобуток сировини

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 11:52
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Раніше позиція цієї країни була кардинально протилежна, вона відмовлялася збільшувати видобуток нафти
Нафтовий ринок наразі дуже напружений
Нафтовий ринок наразі дуже напружений / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Саудівська Аравія готова збільшити виробництво нафти, якщо через санкції ЄС її видобуток в Росії кардинально знизиться.

Про це інформує Financial Times.

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Однак поки, як заявляють у Саудівській Аравії, реального дефіциту на ринку сировини не спостерігається, хоч сам ринок є дуже напруженим.

Економіка відновлюється, попит зростає

Ввідновлення світової економіки після епідемії ковіду підвищує попит, а після оголошення шостого пакету санкцій ймовірність істотного зниження видобутку нафти в Росії зросла.

Зауважимо, що до війни агресор виробляв понад 10% світової нафти.

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Чому Саудівська Аравія змінила позицію?

Раніше США та саудівське керівництво не могли домовитися щодо питання збільшення видобутку нафти, остання неодноразово відкидала заклики Білого дому та G7. Однак після візитів в останні тижні делегації США високого рівня допомогли покращити відносини.

Тож тепер Саудівська Аравія фактично змінила свою позицію і запевнила США, що збільшить видобуток, якщо на нафтовому ринку виникне дефіцит пропозиції.

Великий програш РФ

ЄС нещодавно погодив шостий пакет санкцій, який дуже довго не могли ухвалити через питання нафтового ембарго. І все це через Угорщину, яка виступала проти повної заборони на російський ресурс.

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Отже, санкції забороняють купувати сиру нафту і нафтопродукти з Росії, що доставляються до країн ЄС морем. Але поки що обмежень не буде на закупівлю трубопровідної нафти.

Вони набудуть чинності впродовж такого часу: шість місяців від початку дії санкцій на сиру нафту та вісім місяців на нафтопродукти.

"За підрахунками Bloomberg, поставки морським транспортом становлять близько двох третин російського імпорту нафти, і коли цей захід буде введений в дію, за підрахунками Bloomberg, це коштуватиме Путіну до 10 мільярдів доларів на рік", – йдеться у повідомленні.

Причина таких втрат для агресора у тому, що РФ змушена буде продавати нафту зі знижкою в Азію, і це значно дешевше, ніж ціна на ф'ючерси на Brent.

Раніше ми писали, що деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою. А також розповідали, які великі гравці на світовому ринку використовують ситуацію та скуповують російську нафту задешево.

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