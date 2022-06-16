Росії прийшов кінець? Baker Hughes більше не постачатиме технологій для видобутку нафти та газу

Baker Hughes входить у "велику четвірку" технологічних компаній у сфері енергетики та промисловості

Американська корпорація припиняє обслуговування всіх російських ЗПГ-проектів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американська нафтосервісна корпорація Baker Hughes припиняє обслуговування всіх російських ЗПГ-проектів, вона відкликає сервісних інженерів з проектів "Сахалін-2" "Газпрому" і "Ямал СПГ" НОВАТЕКу, а також проектних інженерів з "Арктик СПГ-2" НОВАТЕКу.

Про це повідомляє російський "Комерсант" із посиланням на контрагентів компанії.

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Офіційно таке рішення у Baker Hughes поки що не озвучували. Однак, як зазначає видання, одночасно корпорація припиняє відвантаження для останнього проекту обладнання, зокрема і газових турбін. Від цих поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2"

Зауважимо, що Baker Hughes входить у "велику четвірку" технологічних компаній, що надають рішення у сфері енергетики та промисловості (разом з Halliburton, Schlumberger та Weatherford). Усі ці компанії раніше відмовилися від нових проектів у РФ.