Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант у Києві ⚔ Рамштайн-3 Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Росії прийшов кінець? Baker Hughes більше не постачатиме технологій для видобутку нафти та газу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 червня, 11:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Baker Hughes входить у "велику четвірку" технологічних компаній у сфері енергетики та промисловості
Американська корпорація припиняє обслуговування всіх російських ЗПГ-проектів
Американська корпорація припиняє обслуговування всіх російських ЗПГ-проектів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американська нафтосервісна корпорація Baker Hughes припиняє обслуговування всіх російських ЗПГ-проектів, вона відкликає сервісних інженерів з проектів "Сахалін-2" "Газпрому" і "Ямал СПГ" НОВАТЕКу, а також проектних інженерів з "Арктик СПГ-2" НОВАТЕКу.

Про це повідомляє російський "Комерсант" із посиланням на контрагентів компанії.

Реклама

Офіційно таке рішення у Baker Hughes поки що не озвучували. Однак, як зазначає видання, одночасно корпорація припиняє відвантаження для останнього проекту обладнання, зокрема і газових турбін. Від цих поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2"

Зауважимо, що Baker Hughes входить у "велику четвірку" технологічних компаній, що надають рішення у сфері енергетики та промисловості (разом з Halliburton, Schlumberger та Weatherford). Усі ці компанії раніше відмовилися від нових проектів у РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Водневе диво
У Польщі створили унікальний автобус
Дивитися фото
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти