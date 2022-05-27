Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Росія "по тихому" переправляла морем чужу нафту: що трапилося з вантажем

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 15:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після судового рішення нафту з танкера перевантажують у ємності порту Карістос
100 тисяч тонн нафти конфіскували у Греції
100 тисяч тонн нафти конфіскували у Греції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

США вилучила з російського танкеру вантаж із нафтою біля грецького острова Евія в Егейському морі. 100 тисяч тонн чорного золота конфіскували через санкції.

Про це повідомляє видання AP.

Реклама

Зазначається, що танкер Lana під російським прапором перевозив понад 100 тис.тонн іранської нафти, чим порушив введені проти Ірану санкції США і ЄС.

Раніше танкер називався Pegas, потім його змінили на Lana. На судні був екіпаж із 19 громадян РФ.

Нафту із танкера перевантажують у місткості в порту Карістос на острові Евія в Егейському морі.

Реклама

Іран рятує Росія від санкцій

РФ та Іран домовилися про бартерну торгівлю, аби забезпечити постачання сировини для використання у металургійному та гірничодобувному секторі.

Згідно угоди, Іран буде імпортувати російську сталіь в обмін на експорт автомобільних деталей та газових турбін.

Збільшенням двосторонньої торгівлі Іран та Росія прагнуть компенсувати наслідки американських санкцій, спрямованих проти їхніх економік.

Реклама

"Сьогодні" вже розповідали, як можливий дефот РФ повпливає на світову економіку, та писали, що Туреччина веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з нашої країни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Посібники агресора
Хто допомагає РФ продавати нафту?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти