Росія "по тихому" переправляла морем чужу нафту: що трапилося з вантажем

Після судового рішення нафту з танкера перевантажують у ємності порту Карістос

100 тисяч тонн нафти конфіскували у Греції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

США вилучила з російського танкеру вантаж із нафтою біля грецького острова Евія в Егейському морі. 100 тисяч тонн чорного золота конфіскували через санкції.

Про це повідомляє видання AP.

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Зазначається, що танкер Lana під російським прапором перевозив понад 100 тис.тонн іранської нафти, чим порушив введені проти Ірану санкції США і ЄС.

Раніше танкер називався Pegas, потім його змінили на Lana. На судні був екіпаж із 19 громадян РФ.

Нафту із танкера перевантажують у місткості в порту Карістос на острові Евія в Егейському морі.

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Іран рятує Росія від санкцій

РФ та Іран домовилися про бартерну торгівлю, аби забезпечити постачання сировини для використання у металургійному та гірничодобувному секторі.

Згідно угоди, Іран буде імпортувати російську сталіь в обмін на експорт автомобільних деталей та газових турбін.

Збільшенням двосторонньої торгівлі Іран та Росія прагнуть компенсувати наслідки американських санкцій, спрямованих проти їхніх економік.

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"Сьогодні" вже розповідали, як можливий дефот РФ повпливає на світову економіку, та писали, що Туреччина веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з нашої країни.