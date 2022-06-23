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Росія піджала хвіст: акції "Газпрому" летять на дно

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 червня, 17:08
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Лише за день акції "Газпрому" впали на 1,18%
Що відбувається з акціями "Газпрому" на біржі
Що відбувається з акціями "Газпрому" на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

23 червня акції російського "Газпрому" розпочали з падіння. Продовжили вони його і до середини дня. За цей проміжок вартість акції впала на 3,11 руб. орієнтовно.

Про це свідчать дані Investing.

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Так, станом на 16:43 цей показник становив 292,82 руб. Зауважимо, що відкриття було на рівні 295,81 руб.

Динаміка вартості акцій "Газпрому" 23 червня
Динаміка вартості акцій "Газпрому" 23 червня / Фото: Investing.com

Почалось падіння, за інформацією "Интерфакс", ще 21 червня, коли Мінфін РФ підготував поправки до податкового кодексу, які вводять тимчасову надбавку до ПДПД на газ, що видобувається в РФ.

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Тоді акції компанії на Мосбіржі впали до 301,90 руб.

Додаткове вилучення до федерального бюджету з ПДПІ при видобутку газу вирішено зробити у зв'язку з цінами на європейських ринках.

Ціна на газ в Європі перевищила 1500 доларів

Поки акції "Газпрому" падають, вдень 23 червня липневий ф'ючерс на індекс TTF на біржі ICE Futures сягнув 1504 дол. за тисячу кубів, тоді як у середу торги закрилися на позначці 1367 дол.

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Раніше так високо цього року ціни перебували в першій декаді березня, коли котирування перевищували 2000 дол.

Ціни на газ в Європі зростають на тлі сильного дефіциту постачання імпортного палива. Ситуація погіршилася минулого тижня, коли "Газпром" різко скоротив постачання газопроводом "Північний потік – 1".

Європа може залишитися без газу взимку

Голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол в інтерв'ю Financial Times попередив, що європейським державам порадили вже зараз готуватися до того, що Росія може раптово повністю перекрити постачання газу цієї зими.

За його словами, нинішні скорочення постачання блакитного палива спрямовані на те, щоб Європа не могла заповнити свої сховища.

"Європа має бути готовою до того, що російський газ буде повністю відключений... Що ближче до зими, то чіткішими стають наміри Росії. Я вважаю, що скорочення спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії в зимові місяці", – сказав голова МЕА.

Нагадаємо, голова компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Росія продовжує свій енергетичний шантаж і намагається посилити свій вплив.

Раніше ми розповідали, чому Мінськ не може розрахуватися з Росією.

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