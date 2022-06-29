Росія продовжує нарощувати прибуток на експорті нафти: хто допомагає Кремлю

Розповідаємо, завдяки кому російська нафта все ще тримається на плаву

Росія нарощує прибуток від продажу нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринкова вартість флагманської російської нафти марки Urals подорожчала за останній місяць на 15 доларів – до 90 дол. за барель.

Про це пише агенція Bloomberg.

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На російську нафту є попит, оскільки чорне золото РФ активно купують країни Азії. До того ж, останніми тижнями з'явилося багато невеликих торгових будинків, які хочуть вести бізнес із Росією. Це допомагає агресору зберігати потоки нафти до Азіатського регіону.

Вартість російської нафти Urals зросла до 90 доларів за барель

При цьому ринкова ціна нафти не враховує дисконтів, з якими зараз продається Urals. Вони досягають до 30% від ринкової ціни через небажання багатьох трейдерів мати справу з ресурсами із РФ.

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Аналітики вважають, що попит на російську флагманську нафту серед країн Азії збережеться навіть у разі введення, як санкції, стелі ціни на Urals.

Кому ще потрібна російська нафта

Щоб ударити по економіці агресора, все більше країн відмовляються купувати енергоносії у РФ. Однак є і такі країни, які цим нехтують та ведуть активну торгівлю зі злочинним режимом Кремля.

Наприклад, у травні 2022 року імпорт сирої нафти з РФ до Китаю зріс на 55% у річному обчисленні.

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Все це призвело до того, що Росія стала основним імпортером нафти до Китаю, потіснивши Саудівську Аравію на 2 місце.

Раніше "Сьогодні" також розповідали, хто допомагає Путіну продавати нафту на Захід. Також ми писали, чому "Газпром" не постачатиме газ по "Турецькому потоку".