Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Росія здається? Чому в Кремлі обіцяють ЄС більше газу "Північним потоком"

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 17:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Назріває прецедент, коли дві країни G7 обходять санкції проти Росії
Росія домовляється з ЄС щодо газової турбіни для "Північного потоку"
Росія домовляється з ЄС щодо газової турбіни для "Північного потоку" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, якщо РФ повернуть турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка зараз знаходиться в Канаді.

Про це повідомляє видання Reuters.

Реклама

Турбіну побудувала німецька компанією Siemens Energy Canada, зараз її ремонтують на заводах компанії в канадському Монреалі. Але повернути її до РФ неможливо через санкції, які Канада запровадила після нападу Росії на Україну. Ці санкції забороняють експорт певних товарів та технологій до Росії, включаючи турбіну.

Нині ж уряди Канади та Німеччини майже домовилися повернути газову турбіну Росії. У Москві раніше заявляли, що відсутність турбіни стала причиною для скорочення поставок блакитного палива країнам ЄС.

Новий шантаж Кремля

Тим часом у Міністерстві економіки України впевнені, що Росія не відновить постачання газу в Європу, а просто шантажує ЄС, щоб отримати назад свою турбіну.

Реклама

Так, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, зараз уряд Росії бреше про те, що без турбіни Siemens газопровід "Північний потік-1" не працюватиме на повну потужність.

"Це абсолютний шантаж, бо там 8 турбін, а сьогодні працюють лише 3. Це абсолютно не пов'язано з тією турбіною, яка знаходиться у Канаді", – заявив Герман Галущенко.

"Сьогодні" раніше вже писали, що Україна зажадала від Канади не повертати турбіну для російського обхідного газопроводу "Північний потік-1" після ремонту. Також ми розповідали, чому "Північний потік-1" потрібно негайно зупинити.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Мова грошей
Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Американські гірки
Що буде з доларом?
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти