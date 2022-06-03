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Росія у прольоті: які країни більше ніколи не купуватимуть електроенергію агресора

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 12:08
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Розповідаємо, як і чому країни Балтії розбили залежно від енергоресурсів РФ
Балтійські країни відмовилися від електроенергії агресора
Балтійські країни відмовилися від електроенергії агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Литва, Латвія та Естонія узгодили між собою відмову від імпорту електроенергії з Росії. Для цього країни підписали спеціальний договір.

Про це повідомляється на сайті енергетичної компанії AST.

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Під договором підписалися найбільші оператори енергосистем – естонський Elering, латвійський Augstsprieguma tīkls (AST) та литовський Litgrid.

У заяві латвійської компанії сказано, що ринок електроенергії країн Балтії 1 червня співпрацює лише з Польщею та країнами Скандинавії. Причин для такого рішення є декілька:

  • у балтійських операторів немає можливості платити через банки, які раніше обслуговували експортерів з РФ, через введені проти них санкції;
  • країни Балтії не хочуть вести відносини із російськими компаніями.

Надалі для стабільного енергозабезпечення регіону місцеві оператори будуть використовувати лише резервні потужності, розміщені у країнах Балтії та інших державах Північної Європи.

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Російський Газпром летить до дна на біржі

Акції російської компанії "Газпром" продовжують знижуватися: станом на ранок 2 червня цінні папери монополіста просіли на 0,72% порівняно з попереднім днем.

Динаміка за місяць також негативна, порівняно з попереднім аналогічним періодом акції "Газпрому" впали на 1,39%, до 295,55 рубля.

Раніше ми розповідали, хто із європейських країн заграє з Путіним, і писали, як Україна допоможе Європі позбутися енергетичної залежності від Росії.

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