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Росія втюхує свою дешеву нафту, а Китай користується цим — як будують відносини світові гіганти

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 13:19
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Китай скуповує російську нафту за вигідними цінами, щоб заповнити так званий вакуум
Китай активними темпами нарощує постачання з Росії
Китай активними темпами нарощує постачання з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія знайшла покупця на свою дешеву нафту. Ним став Китай, який зараз активними темпами нарощує закупівлі чорного золота з РФ, тим самим заповнюючи вакуум, який утворився через відмову західних покупців від сировини агресора.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з оцінкою Vortexa Analytics, китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу у травні, у порівнянні з 750 000 барелів на добу в першому кварталі та 800 000 барелів на добу в 2021 році.

Однак раніше два найбільших у світі трендери сировини Vitol і Trafigura припинили закупівлі у "Роснефти" — найбільшого виробника нафти в Росії. Викликано це було тим, що Китай висловлював побоювання відкрито підтримувати Москву і потенційно піддавати своїх державних нафтових гігантів під санкції.

Однак зараз ці компанії заповнюють діру, яку залишили західні покупці після вторгнення Росії в Україну.

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"Ситуація почала різко змінюватися після виходу Vitol і Trafigura, що створило вакуум, який могли заповнити лише компанії, які можуть забезпечити вартість і яким довіряють їхні російські колеги", – каже один китайський трейдер, який попросив не називати його імені.

Нафтові компанії РФ спалюють СНГ

Російські нафтові компанії зіткнулися з неможливістю збувати свою продукцію, відтак їм доводиться спалювати супутній нафтовий газ (СПГ), який уже нема куди подіти.

Місцеві заводи суттєво перевищили об’єми СПГ, який можна спалювати. Тепер підприємцям загрожують десятки мільярдів рублів штрафів.

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Зазвичай СПГ використовують для виробництва скрапленого вуглеводневого газу, але цей тип продукції уже не купують за кордоном через агресію Росії щодо України. Як наслідок, екологія РФ постраждає ще більше, бо до кінця року промисловці пропонують збільшити дозволені об’єми спалювання СПГ до 30%.

В умовах обмежень на експорт і санкції нафтові компанії РФ скеровують надвисокі залишки СПГ на виготовлення промислових факелів.

Раніше ми писали, що "Газпром" знову потрапив у скандал і на кремлівську компанію подають до суду. Дізнайтеся, як газовий монополіст із РФ покриває газових злодіїв в Україні.

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