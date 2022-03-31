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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Російські нафтові танкери раптово почали зникати з радарів – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 13:25
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Розповідаємо, як зросла нелегальна активність російських танкерів з початку війни
Навіщо російські судна ховаються від радарів
Навіщо російські судна ховаються від радарів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Російські нафтові танкери все частіше зникають з радарів, а це свідчить про те, що вони роблять щось нелегальне.

Про це повідомила розвідувальна компанія Windward, пише CNN.

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За даними розслідувачів, "темна активність" російських танкерів із сирою нафтою зросла на 600% з початку повномасштабної війни Кремля проти України.

Робиться це, щоб уникнути західних санкцій, вважають експерти.

"Ми бачимо збільшення кількості російських танкерів, які навмисно вимикають передачу, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцеперебування та експорт", – заявив гендиректор Windward Амі Деніел.

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РФ хоче обійти санкції

Ще однією спробою обійти санкції, які на агресора наклали за війну в Україні, була вимога Путіна до "недружніх країн" платити за газ рублями.

Таким чином диктатор хотів змусити Європу порушити свої ж контракти, а відповідно – переписати їх на нові й, отже, обійти санкції.

Газовий шантаж цього разу не вдався, і Євросоюз майже одностайно відмовився виконувати вимогу Путіна. Не допомогли навіть погрози Пєскова припинити газопостачання. Тоді в Кремлі різко змінили риторику і заявили, що ЄС може й надалі платити за газ у євро, однак з деякими нюансами.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не погодився на ці махінації, однак попросив більш детальний опис схеми.

У "Сьогодні" також писали, що у світі раптово підскочили ціни на нафту, і розповідали, які країни досі купують чорне золото у агресора.

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