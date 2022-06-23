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Російські танкери з нафтою відключають трекери стеження в океані: навіщо це потрібно РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 червня, 11:30
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Розповідаємо, як Росія обходить санкції, продає нафту та спонсорує війну проти України
Росія продовжує продавати підсанкційну нафту
Росія продовжує продавати підсанкційну нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни приховують пересування своїх нафтових танкерів в Атлантичному океані, щоб займатися перевалкою підсакційної нафти на інші судна.

Про це пише видання Bloomberg.

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Зазначається, що за останні 10 днів як мінімум три танкери вимкнули свою локацію, наблизившись до Азорських островів, приблизно за 1,5 тис. км від материкової Португалії. Схожа система зазвичай використовується для придбання підсанкційної нафти.

"Ймовірно, вони перевантажили свої вантажі на інші судна. Цього не було до вторгнення Росії в Україну, не кажучи вже про те, що вони були поза увагою супутникового моніторингу", – пише Bloomberg.

При цьому перевалка вантажів є звичним явищем. Але те, що російські танкери відключають геолокацію, може означати, що деякі покупці хочуть купити російську нафту конфіденційно. Хоча нафтове ембарго, запроваджене Євросоюзом, повноцінно набуде чинності лише у грудні.

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Кому потрібна російська нафта?

За даними аналітичної компанії Rystad Energy, постачання російської нафти до Європи з березня по травень 2022 року впали на 554 тис. барелів на день.

Найактивніше російське чорне золото купують країни Азії: азійські НПЗ збільшили свої закупівлі кремлівських ресурсів на 503 тис. барелів на добу.

Один із головних покупців нафти з РФ – Китай. У травні імпорт чорного золота зріс на 28% порівняно з попереднім місяцем. Таким чином, він досяг рекордного рівня і РФ навіть випередила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника в КНР.

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Тим часом не відстає й Індія, країна отримує понад 760 тис. барелів на день.

Раніше ми писали, що деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою. Також ми розповідали, яка країна більше не зможе отримувати російську нафту.

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