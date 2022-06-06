Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Росію перехитрили дві країни ЄС – про що домовилися за спиною Путіна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 12:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо чому країни отримали дозвіл на реалізацію своїх планів
Дві країни ЄС домовилися щодо зниження залежності від російського газу
Дві країни ЄС домовилися щодо зниження залежності від російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для скорочення залежності від російського газу Німеччина та Нідерланди збираються видобувати власний газ у Північному морі і вже отримали на це дозвіл.

Про це повідомляє видання Daily Express.

Реклама

Контролюючі органи видали дозвіл на реалізацію газових проєктів через повномасштабну війну РФ проти України.

"Путіна перехитрили: дві країни ЄС уклали угоду, щоб послабити владу Кремля в Європі. Хоча ЄС ще не включив газове ембарго до пакету санкцій на тлі жорстокої путінської війни, він, безумовно, шукає способи зменшити свою залежність від постачання з Росії", – зазначає видання.

Зазначається, що у 2021 році земля Нижня Саксонія відмовилася від видачі дозволів на такі проєкти, але зараз різко передумала через кровопролитну війну.

Реклама

Також вплинуло те, що російський монополіст "Газпром" вирішив відключити Нідерланди від блакитного палива через те, що голландський газовий трейдер GasTerra відмовився платити за газ у рублях, за схемою Путіна

Навіщо "Газпром" відключає країни ЄС

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, що компанія-гігант таким чином намагається тиснути на Європу.

Для самого "Газпрому" цей піар-хід шкоди не принесе, тому що монополіст закручує гайки тільки тим країнам, які не становлять для нього стратегічного значення, або дрібним компаніям.

Реклама

Ті компанії, яким Москва перекрила постачання, можуть обійтися і без російського газу, оскільки мають альтернативні джерела.

Про те, чи подіє цей шантаж на європейців, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, яка країна повністю розриває стосунки з "Газпромом" і ніколи не повернеться до переговорів, а також розповідали, хто навідріз відмовився виконувати вимоги Кремля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Посібники агресора
Хто допомагає РФ?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти