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Росію знищать вщент: США придумали, як позбавити агресора найважливішого

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 червня, 10:05
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У США вважають, що завдяки цій ідеї Росія не зможе дозволити собі вести війну
США просувають світові нову ідею
США просувають світові нову ідею / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

США пропонує світові нову ідею, як зупинити агресора, — змусити РФ продавати свою нафту так дешево, щоб держава не могла дозволити собі вести війну.

Про це інформує Washington Post.

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Попри заборону США, Великої Британії та Канади на імпорт російської нафти, ЄС запровадить ембарго на морські постачання російської нафти до грудня та палива на початок наступного року. Як наслідок — залежність ЄС від російських енергоресурсів дозволяє агресору отримувати надприбутки від їх реалізації.

Як говорить міністр фінансів США Джанет Єллен, країнам, які утрималися від санкцій, потрібно дозволити й надалі купувати нафту, але скоротити прибуток Москви від цього продажу.

Зокрема, європейські країни вже домовилися припинити страхування постачання російської нафти. Але в США стверджують, що західні уряди могли б ще спробувати запровадити цінову стелю, сказавши покупцям, що вони можуть продовжувати користуватися цією страховкою, поки вони погоджуються не платити за нафту на борту більш ніж за певну ціну.

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