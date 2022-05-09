"Північний потік-2" ще живий: чи погодиться Європа на його запуск

Європа може піти на короткочасний запуск російського газопроводу "Північний потік-2" у разі зупинення транзиту через Україну.
Про це в матеріалі "Сьогодні" розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.
За його словами, якщо з транзитом все буде гаразд, то ця труба стане елементом торгу між Європою та РФ.
Якщо до влади в Росії прийде демократичний режим, то заморожений зараз "Північний потік-2" може виступати козирем у переговорах з боку Євросоюзу.
Це означає, що остаточно скидати з рахунків газопровід не можна.
Що хоче зробити "Газпром"
Раніше компанія заявила, що планує використовувати сухопутну частину газопроводу у розвиток газопостачання регіонів північного заходу Росії.
Кущ зазначає, що вони мають на це право, але витівка абсолютно нераціональна і ще більш витратна ніж простий труби.
Справа в тому, що для забезпечення північного заходу країни з потужностей "Північного потоку – 2", який є газопроводом високого тиску, необхідно добудувати трубопроводи середнього та низького тиску.
Це призведе до додаткових витрат і дозволить агресору навіть "вийти у нуль".
"Сьогодні" також писали, як "Газпром" допомагав Путіну готувати повномасштабну війну та розповідали, яка країна відчайдушно протистоїть нафтовому ембарго і чому.