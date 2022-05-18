Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Рієка-Україна: онлайн 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Shell перестала торгувати в РФ: населення залишилось без пального

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 травня, 14:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нафтовий гігант продав свою мережу АЗС й остаточно вирішив вийти з Росії
Магазини на заправках поки що працюють
Магазини на заправках поки що працюють / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Населення Росії залишилось без нафтопродуктів від мережі АЗС Shell. Компанія припинила продаж бензину та дизелю на заправках, які вирішила продати.

Як пишуть новини "Сьогодні", про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на контакт у корпорації Shell.

Реклама

На всіх заправних станціях Shell у Росії більше не реалізують пальне. Магазини та кафе на АЗС поки що продовжують роботу, але не відомо, чи довго вони будуть відчиненими.

Після 20 травня населення країни-агресорки також більше не зможе скористатися програмою лояльності та використати бали в обмін на продукцію з мережі заправок.

Жодної згадки про Shell

Попередньо відомо, що логотип Shell більше не використовуватимуть на проданих заправках. Новий власник має зробити ребрендинг упродовж року після укладення угоди купівлі-продажу.

Реклама

Загалом у мережу АЗС входять 411 заправних станцій, що розташовані в центрі та на північному заході РФ. З них:

  • 240 заправок належать Shell;
  • 171 працює за дилерськими домовленостями;
  • 19 працюють за ліцензійними угодами з використанням товарного знаку.

Корпорація також продала свій завод мастильних матеріалів у Тверській області.

Хто викупив активи?

12 травня "Лукойл" заявив, що домовився про купівлю російських активів Shell у сегменті даунстрім. Компанії уже підписали відповідний договір, який ще має погодити Федеральна антимонопольна служба.

Реклама

"Купівля високоякісного бізнесу компанії Shell в Росії відповідає стратегії "Лукойлу" з розвитку пріоритетних каналів збуту, включно з роздрібною мережею, та розвитку бізнесу мастильних матеріалів", – заявив віцепрезидент російської компанії Максим Донде.

Раніше "Сьогодні" писали, що нафтогазовий гігант Shell припинив інвестувати в усі спільні з РФ проєкти. Зокрема, "Північний потік-2" і "Сахалін-2". Від початку березня компанія почала реалізацію поетапної відмови від російської нафти. А вже на початку травня Shell заявив і про продаж мережі заправок у Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Ембарго на нафту
В ЄС дозріли для ізоляції РФ
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти