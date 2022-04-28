Shell припинить купувати змішану російську нафту: що це означає

Компанія відмовляється від схеми, за якою купували російську нафту в обхід усіх санкцій

Російську розбавлену нафту не купуватиме Shell / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell припиняє купівлю російської нафти, змішаною з нафтою в іншій країні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зазначається, що Shell змінила вимоги до закупівель нафтопродуктів і тепер не прийматиме російську нафту в будь-якій кількості, включаючи суміші.

"Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російську нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи постачання енергії та палива, на які щодня покладаються мільйони людей", – розповіли в компанії.

Shell та російська нафта

8 березня у компанії вже заявляли, що повністю відмовляються від закупівель російської нафти, зазначивши при цьому, що за гроші, від продажу енергоресурсів, фінансуватимуть гуманітарну допомогу Україні. Але трохи пізніше стало відомо, що Shell таки купує російську нафту, прикриваючись схемою.

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За даними журналістів з видання Bloomberg, суть схеми, якою користувалася нафтова компанія, така: купується барель нафти, у якому лише 49,99% російського продукту. Інші 50,01% мають інше походження. Технічно такий нафтовий вантаж не є російським. Цим і користувався Shell.

Нагадаємо також, що через вторгнення Росії до України Shell намагається продати свою частку в найбільшому ЗПГ-проєкті в Росії Сахалін-2. Також ми розповідали, скільки мільярдів доларів Shell коштуватиме вихід з РФ.