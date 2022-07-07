Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Shell побудує в Європі енергетичний завод-гігант – що він вироблятиме

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 16:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як функціонуватиме водневе диво від Royal Dutch Shell і де його побудують
Shell збудує в Європі величезний водневий завод
Shell збудує в Європі величезний водневий завод / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell, що належить спільно Британії та Нідерландам, оголосила про намір побудувати найбільший у Європі завод з виробництва "зеленого" водню.

Про це повідомляє пресслужба компанії на своєму сайті.

Реклама

Підприємство матиме назву Holland Hydrogen I і його розташують у найбільшому європейському порту у місті Роттердам. Введення в експлуатацію планується до 2025 року, а потужність заводу становитиме 60 тонн водню на день.

Енергія, необхідна для процесу електролізу, надходитиме до заводу від вітропарку Hollandse Kust, частина якого належить Shell. Його планують запустити у 2023 році.

Вироблений Holland Hydrogen I водень Shell постачатиме через новий трубопровід HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.

Реклама

У ЄС зробили "зеленими" газ і атом

З 1 січня 2023 року набуде чинності рішення щодо внесення атомної енергетики та природного газу до списку "зелених" технологій – так званої "таксономії ЄС".

Такий крок був зроблений, зокрема, через напад РФ на Україну та розуміння ненадійності країни-агресорки як енергетичного партнера.

Натомість єврокомісар з фінансових питань Мейрід МакГіннес наголосила, що настав час Європі повністю відмовитись від вкрай шкідливих ресурсів, таких як вугілля.

Реклама

На її думку, газ та атомна енергія могли б сприяти важкому переходу до кліматичної нейтральності.

"Сьогодні" раніше писали, що у Фінляндії розробили диво-батарею для клімату, і розповідали, який масштабний план з розвитку "зеленої енергетики" придумали в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.6
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.1/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.6
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.25/35.65
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.55
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Перша леді України
Як вам нова обкладинка TIME?
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти