Shell побудує в Європі енергетичний завод-гігант – що він вироблятиме

Розповідаємо, як функціонуватиме водневе диво від Royal Dutch Shell і де його побудують

Shell збудує в Європі величезний водневий завод / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell, що належить спільно Британії та Нідерландам, оголосила про намір побудувати найбільший у Європі завод з виробництва "зеленого" водню.

Про це повідомляє пресслужба компанії на своєму сайті.

Реклама

Підприємство матиме назву Holland Hydrogen I і його розташують у найбільшому європейському порту у місті Роттердам. Введення в експлуатацію планується до 2025 року, а потужність заводу становитиме 60 тонн водню на день.

Енергія, необхідна для процесу електролізу, надходитиме до заводу від вітропарку Hollandse Kust, частина якого належить Shell. Його планують запустити у 2023 році.

Вироблений Holland Hydrogen I водень Shell постачатиме через новий трубопровід HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.

Реклама

У ЄС зробили "зеленими" газ і атом

З 1 січня 2023 року набуде чинності рішення щодо внесення атомної енергетики та природного газу до списку "зелених" технологій – так званої "таксономії ЄС".

Такий крок був зроблений, зокрема, через напад РФ на Україну та розуміння ненадійності країни-агресорки як енергетичного партнера.

Натомість єврокомісар з фінансових питань Мейрід МакГіннес наголосила, що настав час Європі повністю відмовитись від вкрай шкідливих ресурсів, таких як вугілля.

Реклама

На її думку, газ та атомна енергія могли б сприяти важкому переходу до кліматичної нейтральності.

"Сьогодні" раніше писали, що у Фінляндії розробили диво-батарею для клімату, і розповідали, який масштабний план з розвитку "зеленої енергетики" придумали в Україні.