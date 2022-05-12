Shell продає свої заправки в Росії – хто планує викупити мережу

На велику мережу АЗС і завод британського нафтогіганта знайшовся покупець

Мережу заправок та інші активи Shell у РФ продали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

12 травня "Лукойл" заявив, що домовився про купівлю російських активів Shell у сегменті даунстрім.

Як повідомили на сайті компанії з РФ, уже підписали договір з дочірніми компаніями британської Shell.

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Зокрема, викупили 100% частки в ТОВ "Шелл Нефть", яка володіє 411 АЗС в Центральному та Північно-Західному округах Росії. Компанія займається роздрібною реалізацією нафтопродуктів та виробництвом мастильних матеріалів.

У комплекті з цими активами йде і завод у Тверській області, де виготовляють мастильні матеріали. Повністю завершеним договір можна буде вважати після того, як його погодить Федеральна антимонопольна служба.

"Купівля високоякісного бізнесу компанії Shell в Росії відповідає стратегії "Лукойлу" з розвитку пріоритетних каналів збуту, включно з роздрібною мережею, та розвитку бізнесу мастильних матеріалів", – заявив віцепрезидент російської компанії Максим Донде.

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Зазначається, що в рамках угоди понад 350 працівників ТОВ "Шелл Нефть" збережуть роботу й працюватимуть далі на "Лукойлі".

Продаж заправок

Про те, що Shell планує повністю вийти з РФ, було відомо ще в березні. Такою стала відповідь компанії на розгортання Росією війни в Україні. Спершу відмовилися від усіх інвестицій та довгострокових контрактів, а на початку травня заявили про продаж мережі заправок в країні-агресорці.

Уже тоді було відомо, що британський нафтовий гігант має кілька умов для майбутнього покупця. Пріоритетом для компанії стало збереження робочих місць для найманих працівників ТОВ "Шелл Нефть" і продаж заводу в Тверській області разом з мережею АЗС.

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Ціну на активи ніде не озвучували, однак з огляду на світові ціни на нафту й нафтопродукти, великі гравці з РФ могли придбати весь комплект за вигідною для себе вартістю. Хоч завод з виробництва мастильних матеріалів, за попередньою інформацією, має кредитів на 9 млрд рублів (3,9 млрд грн), які дістануться наступному власнику.

Раніше "Сьогодні" писали, хто має намір викупити частку Shell у нафтогазовому проєкті "Сахалін-2", а також, що компанія планує перейти на відновлювану енергетику.