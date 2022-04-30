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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Shell зробила крок до відновлюваної енергії: що збирається купити нафтогазовий гігант

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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30 квітня, 15:20
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Європейський нафтогазовий гігант Shell пішов на велику угоду для швидшого переходу до відновлюваної енергії
Shell купує індійського постачальника відновлюваної енергії
Shell купує індійського постачальника відновлюваної енергії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У компанії Shell заявили, що готові купити індійського постачальника відновлюваної енергії Sprng Energy за 1,55 млрд доларів.

Як повідомляє Bloomberg, тепер це прискорить перехід нафтогазового гіганта на низьковуглецеву енергетику.

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Що зміниться для Shell

Sprng Energy – це платформа відновлюваної енергії, яку створила приватна інвестиційна компанія. Зараз на стадії розробки у неї знаходяться вітрові та сонячні проєкти.

Як зазначають у Shell, така угода дозволить утричі збільшити потужність у сфері відновлюваних джерел енергії. Також це допоможе їм досягти нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

"Це дозволить Shell стати лідером у ланцюжку створення вартості електроенергії на ринку, який швидко зростає", – додали в компанії.

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Водночас деякі активісти критикують нафтогазового гіганта за те, що перехід до відновлюваної енергії відбувається надто повільно. Своєю чергою Shell пообіцяла, що нададуть звіт про перебіг такого переходу на зустрічі акціонерів, яка відбудеться наприкінці травня.

Хто може викупити частку Shell у проєкті "Сахалін-2"

"Сьогодні" вже розповідали, що нафтогігант Shell заявив, що покине російський ринок через війну РФ проти України. Тепер китайські державні енергетичні гіганти Cnooc, CNPC і Sinopec ведуть переговори щодо купівлі частки Shell у спільному з російським "Газпромом" проєкті "Сахалін-2".

Поки не можна стверджувати на 100%, що угода між Shell і китайськими компаніями буде укладена. Shell все ще відкрита для переговорів із іншими потенційними покупцями за межами Китаю.

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Shell уже відкликала десятки своїх співробітників, які тимчасово працювали на проєкті "Сахалін-2".

Ми також писали, у скільки мільярдів доларів Shell обійдеться вихід з РФ та як крах газового монополіста "Газпрому" може вдарити по Кремлю.

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