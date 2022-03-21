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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Скоро піде на дно: Велика Британія готується націоналізувати "дочку" "Газпрому"

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 березня, 19:45
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Британський уряд планує тимчасово націоналізувати дочірню компанію російського "Газпрому"
Велика Британія готується націоналізувати “дочку” “Газпрому”
Велика Британія готується націоналізувати “дочку” “Газпрому” / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка є "дочкою" російського "Газпрому" невдовзі може стати підконтрольною уряду Великої Британії.

Як пише Bloomberg, дочірня компанія газового монополіста РФ відповідає за роздрібну торгівлю блакитним паливом.

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Підприємство має майже 30 тисяч клієнтів у сфері бізнесу, однак через західні санкції вони не хочуть співпрацювати з представництвом Росії. Аби забезпечити приватні та державні компанії газом, Велика Британія може на деякий час націоналізувати Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

Відомо, що "дочкою" "Газпрому" керують представники у Лондоні та Манчестері. Газ, яким вона торгує, постачають зокрема до британської Національної служби охорони здоров’я. Об’єми постачання є вдвічі більшими, ніж від місцевого Bulb Energy Ltd., а це означає, що у разі припинення закупівель російського газу, ціни на нього суттєво зростуть.

Відмова від енергоносіїв РФ

Увесь світ поступово відмовляється від російського газу та нафти. Услід за США, рішення про припинення імпорту енергоносіїв з Росії ухвалили у Великій Британії та Польщі.

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Поступово з газової голки РФ намагається злізти Німеччина, яка все ще залежна від блакитного палива. Представники уряду шукають альтернативи у країнах Перської затоки, куди раніше їздив британський прем’єр Борис Джонсон.

Водночас німецькі підприємці назвали шляхи виходу із ситуації, що склалася на енергетичному ринку. Вони зазначають, що до кінця 2022 року можна суттєво знизити залежність від газу з Росії.

Раніше ми розповідали про те, як змінюються біржові ціни на газ у Європі через санкції проти Росії та які зміни відбулися на українському економічному ринку за тиждень.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

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