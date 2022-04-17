"Сміливий крок": як вугільне ембарго проти РФ вплине на Польщу

Рішення про заборону вугілля запрацює раніше на кілька місяців, ніж в ЄС, що свідчить про рішучість Польщі

Указ про заборону російського вугілля підписав президент Польщі Анджей Дуда / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав рішення Польщі про заборону імпорту вугілля з РФ та Білорусі "сміливим вчинком". Адже воно на кілька місяців випередило рішення ЄС щодо ембарго.

Про це йдеться на сайті Міненерго.

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За словами міністра, Польща показала приклад рішучої і послідовної політики. Адже буквально в 2020 році 70% імпортованого до Польщі вугілля було з РФ. Це становило близько 15% внутрішнього споживання і майже 80% споживання приватних домогосподарств.

Тобто про наслідки відмови можна лише здогадуватись. А це свідчить про реальну оцінку загроз, які несе фінансування держави-агресора.

"Це насправді сміливий крок, зважаючи на структуру споживання вугілля у Польщі", — сказав Галущенко.

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Польща перша відмовиться і від газу агресора

Польща готова подати приклад іншим країнам і першою відмовитись від блакитного палива агресора. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Шимон Шинковський в інтерв'ю Berliner Zeitung.

"Навіть якщо таке рішення не буде прийняте Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом декількох місяців, щоб подати добрий приклад і спонукати інші країни вчинити так само... Тільки спільне рішення європейських держав має сенс", – сказав Шинковський.

Нагадаємо, що Польща раніше вже вирішила не продовжувати контракт на постачання газу з "Газпромом". Строк його чинності виходить наприкінці 2022 року. Проте тепер стало відомо, що заборону на російський газ можуть запровадити раніше.

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Раніше ми розповідали, чому Європа повинна відмовитися від російського газу та нафти, а також писали, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.