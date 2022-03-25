Зберегти життя українцям: енергетики звернулися до Заходу з проханням запровадити повне ембарго на нафту та газ із РФ

Відмова цивілізованого світу від закупівлі російських нафти і газу дозволить врятувати тисячі життів мирних жителів України.
Про в коментарі британському виданню The Times сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
"Відмова від російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців. Так, воно призведе до росту цін на електроенергію для населення в країнах заходу. Але що може бути дорожче за життя дітей?", – заявив глава ДТЕК.
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За даними The Times, українські компанії активно переконують західний бізнес розірвати співпрацю з РФ та відмовитсь, зокрема, від купівлі російських енергоресурсів.
"Найбільші енергетичні компанії України закликають західний бізнес відмовитись від придбання російських енергоресурсів, оскільки "Кожен долар, виплачений Росії, призводить до нових жертв і знищення", – йдеться в статті.
Зазначається, що відкритий лист був підписаний компанією ДТЕК, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та системним оператором НЕК "Укренерго".
Санкції проти Росії
Після того, як Володимир Путін наказав своїм військам вдертися в Україну, Європейський Союз скував Росію жорсткими санкціями.
А президент Джо Байден 8 березня заявив про заборону імпорту російської нафти та газу. Потім Росію залишила велика енергетична компанія Shell. Слідом за ними санкції підтримали Велика Британія та компанія BP, а також італійська Eni.
А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це є "нераціональним" для країн ЄС.
Раніше "Сьогодні" вже розповідали, які служби доставки перестали працювати в РФ, і писали, що відбувається з російським рублем.