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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Зберегти життя українцям: енергетики звернулися до Заходу з проханням запровадити повне ембарго на нафту та газ із РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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25 березня, 20:03
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Лише таким чином можна зупинити кровопролиття в Україні
Європу закликають повністю відмовитися від покупок нафти та газу з РФ
Європу закликають повністю відмовитися від покупок нафти та газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відмова цивілізованого світу від закупівлі російських нафти і газу дозволить врятувати тисячі життів мирних жителів України.

Про в коментарі британському виданню The Times сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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"Відмова від російських енергоресурсів допоможе зберегти життя українців. Так, воно призведе до росту цін на електроенергію для населення в країнах заходу. Але що може бути дорожче за життя дітей?", – заявив глава ДТЕК.

За даними The Times, українські компанії активно переконують західний бізнес розірвати співпрацю з РФ та відмовитсь, зокрема, від купівлі російських енергоресурсів.

"Найбільші енергетичні компанії України закликають західний бізнес відмовитись від придбання російських енергоресурсів, оскільки "Кожен долар, виплачений Росії, призводить до нових жертв і знищення", – йдеться в статті.

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Зазначається, що відкритий лист був підписаний компанією ДТЕК, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та системним оператором НЕК "Укренерго".

Санкції проти Росії

Після того, як Володимир Путін наказав своїм військам вдертися в Україну, Європейський Союз скував Росію жорсткими санкціями.

А президент Джо Байден 8 березня заявив про заборону імпорту російської нафти та газу. Потім Росію залишила велика енергетична компанія Shell. Слідом за ними санкції підтримали Велика Британія та компанія BP, а також італійська Eni.

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А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це є "нераціональним" для країн ЄС.

Раніше "Сьогодні" вже розповідали, які служби доставки перестали працювати в РФ, і писали, що відбувається з російським рублем.

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JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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