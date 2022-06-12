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Порятунок для важкої техніки: глава Оператора ГТС вказав на альтернативу дизелю та бензину

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 червня, 18:25
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Якщо українці можуть пересісти на електрокари, то важкій техніці все ще потрібне пальне
Якщо українці можуть пересісти на електрокари, то важкій техніці все ще потрібне пальне / Фото: Оператор ГТС України, Колаж: Сьогодні

В умовах нестачі бензину та дизелю й шалених черг на українських заправках власники важкої техніки та автобусів можуть перейти на альтернативу.

Як розповів директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, як моторне пальне можна використовувати стиснений метан.

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За його словами, працівники ОГТСУ активно використовували метан під час облоги агресором та піку паливної кризи. Газові мережі є майже в кожному селищі та місті України, тож заправку метаном можливо організувати в усіх регіонах. По всій країні розташовано кілька сотень автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС).

"Під час окупації та облоги для Сум та інших міст України тільки метан залишався єдиним доступним видом моторного пального, тому що він постачається трубами, а не бензовозами", – пояснив Макогон.

Керівник Оператора ГТС України зауважив, що саме стиснений метан може послабити паливну кризу. "Укравтогаз" уже запустив у роботу майже всі АГНКС.

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Підтримка держави

Сергій Макогон додав, що держава підтримує використання авто на стисненому метані, зокрема продовжує програму компенсації витрат на встановлення газобалонного обладнання через податкову знижку.

"Нафтогаз" і "Укравтогаз" мають зафіксувати вартість метану на рівні до 35 грн на компресорних станціях. На біржі метан продають по 29 грн за кубометр, що дешевше, ніж бензин.

У Верховній Раді також ухвалили законопроєкти № 3477 і № 3476, якими передбачають звільнення від оподаткування ввезення авто на газу. А встановити ГБО на метані можна як на бензинові, так і на дизельні автомобілі.

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Відмова від імпорту газу

Раніше глава Оператора ГТС України розповів, як країна може відмовитися від імпорту газу. Можна скористатися прикладом Данії та перейти на "зелену" енергетику, зокрема на виробництво біометану.

Біометан – це екологічний ресурс, біогаз, який доводять до якості метану. В Україні є потенціал для його виробництва. За 10 років можна вийти на показник до 8 млрд кубометрів на рік, а за 2 роки – на 0,5 млрд кубометрів біогазу.

За словами Сергія Макогона, налагодження власного видобутку газу у перспективі допоможе країні повністю відмовитися від імпорту блакитного палива. Біогаз виробляють з відходів тваринних ферм, стічних вод та органіки на сміттєвих полігонах. За властивостями він цілком годиться, щоб використовувати для задоволення потреб в опаленні чи приготуванні їжі.

"Сьогодні" також писали, як ексглава "Нафтогазу" Коболєв пропонує зменшити споживання газу в Україні, а також як російсько-українська війна впливає на вартість нафтопродуктів у США.

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