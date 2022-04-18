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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Супутники у космос можна буде запускати на водні – вчені створили унікальну гармату

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 12:00
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Розповідаємо, як працюватиме новий винахід американських вчених
Як працює нова воднева гармата
Як працює нова воднева гармата / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У США вчені побудували та випробували водневу імпульсну установку для запуску об'єктів у ближній космос.

Розробкою займалася компанія "Green Launch".

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Цей прилад здатний виводити різні предмети на орбіту. Головна перевага гармати – це дешевизна, безпека, а також мінімальний шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Доктор Джон У. Хантер зі своєю командою першими довели можливість запуску в космос об'єктів за допомогою водневої гармати.

Але насправді вчені зіштовхнулися з декількома труднощами – гармата здатна вистрілювати лише дуже маленькі снаряди.

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При цьому снаряди зазнають перевантаження, але для сучасної електроніки це не проблема.

Навіть якщо щось піде не так, то буде втрачено лише один міні-супутник, а не вся партія з кількох сотень, як у разі запуску на ракеті.

Щоб підготувати гармату до пострілу, потрібно від години до півтори, тому можна створити гнучкий графік запусків.

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Також запуск водневої гармати приблизно вдесятеро менший, ніж ракетний.

При стрільбі використовуються водень, гелій та кисень, тому гармата не робить ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу, а на землю потім не падають уламки.

Нові сонячні батареї

Раніше ми розповідали, що вчені зі Стенфордського університету розробили сонячні батареї, які здатні виробляти електрику навіть уночі.

Для цього на панель необхідно встановити спеціальний прилад – "термоелектричний генератор".

Його робота полягає в тому, що він дозволяє вловлювати тепло, яке надходить із повітря на сонячну панель, і перетворювати його на електрику.

"Сьогодні" також писали, які перспективи у розвитку зеленої енергетики приховує в собі Україна, та розповідали, чому Європа різко змінила план зеленого переходу.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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