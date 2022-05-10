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США скасували мита на українську сталь: як це допоможе економіці

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 травня, 11:24
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Американський уряд на рік скасував 25% імпортних мит на українську сталь
Україна продаватиме сталь у США без мит
Україна продаватиме сталь у США без мит / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство торгівлі США оголосило про зупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь.

Про це сказано у заяві відомства.

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Там зазначили, що деякі найбільші сталеливарні заводи України отримали серйозні пошкодження внаслідок війни з Росією, а завод у Маріуполі став символом рішучості України протистояти агресії Росії.

"Багато металургійних заводів України продовжували платити, годувати і навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій. Незважаючи на найближчі бої, деякі українські заводи навіть знову почали виробляти", – додали в американському Мінторзі.

У США вважають, що скасування митних тарифів сприятиме відновленню експортних можливостей українських заводів, а економіка нашої країни отримає відчутну підтримку, оскільки промисловість – найважливіша галузь України.

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Як відомо, найбільша металургійна компанія України, Метінвест Ріната Ахметова, нещодавно відновила роботу металургійного комбінату "Запоріжсталь", а також почала працевлаштовувати на комбінати у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі працівників із Маріуполя та Авдіївки, які покинули рідні міста через війну.

Людям також надається житло та гуманітарна допомога через Центр реабілітації та реінтеграції, заснований компанією.

Також Метінвест допомагає Україні та українцям: за 70 днів війни компанія направила 1,2 млрд гривень на потреби української армії та мирних жителів.

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Допомога компанії охоплює багато напрямків: на ці гроші закуповуються бронежилети для наших бійців, медикаменти для лікарень, будуються укриття та закуповуються тисячі тонн продуктів для формування наборів.

Вільна торгівля з Великою Британією

Раніше Велика Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Перестали діяти всі тарифи та квоти, що охоплюються торговою угодою між Британією та Україною, тобто насамперед на аграрну та промислову продукцію.

Раніше ми розповідали, що відбувається на ринку сталі в Європі через війну в Україні, і писали, що Євросоюз планує на рік скасувати мита на експорт товарів із України.

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