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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Stop Bloody Energy: в Україні запрацював проєкт про компанії, які продовжують працювати на РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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31 березня, 16:18
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Енергетичні компанії України створили проєкт, у якому показують, хто продовжує співпрацювати з РФ та фінансувати війну
Україна знову закликає світ зупинити співпрацю з РФ
Україна знову закликає світ зупинити співпрацю з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні, КМДА

Масштабні санкції проти Росії наразі кардинально не впливають на ситуацію із вторгненням загарбників в Україну. Тому група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, щоб пришвидшити процес ізоляції РФ від зовнішньго світу.

Про це йдеться на сайті проєкту.

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Таким чином українські енергетичні компанії відкривають свій фронт боротьби проти агресора закликаючи західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

"Кожний долар заплачений за російські енергоносії — це долар відданий прямо вбивці в руки. Більше не може бути жодних вагань з приводу того, чи вести комерційну діяльність з російськими енергетичними компаніями чи ні", – йдеться в заяві Stop Bloody Energy.

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Засновники проєкту зібрали інформацію про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацювати з агресором.

Мета Stop Bloody Energy — показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес в РФ, та фактично заробляють на крові українського народу, повідомили в компанії ДТЕК.

"Ті хто ще цього не зрозумів — мають отримати чіткий сигнал: сьогодні в вашу маржу закладена конкретна кількість вбитих українських дітей, зруйнованих домівок, знищених міст й мільйони втрачених та понівечених війною життів. Єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження" – йдеться в заяві на сайті.

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Санкції проти Росії

Після того як Володимир Путін наказав своїм військам вторгутись в Україну, Європейський Союз наклав на Росію жорсткі санкції.

А президент Джо Байден 8 березня заявив про заборону імпорту російської нафти та газу. Потім Росію залишила велика енергетична компанія Shell. Слідом за ними санкції підтримали Велика Британія та компанія BP, а також італійська Eni.

А вже 9 березня проти відмови від російського газу та нафти висловився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оскільки це є "нераціональним" для країн ЄС.

Нагадаємо, раніше ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" звертались до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, в якому вони закликали світ відмовитись від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної сфери.

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Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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