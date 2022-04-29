Страшніше "Північного потоку – 2"? Чи можуть кремлівські газопроводи замінити Україну

Експерт розповів, наскільки важлива для Європи та РФ українська газотранспортна система

Чи можуть якісь газопроводи замінити наш транзит / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Крім замороженого "Північного потоку – 2", Росія встигла побудувати безліч обхідних газопроводів, які качають газ до різних частин Європи, оминаючи українську ГТС.

"Сьогодні" запитали експерта, чи можуть інші трубопроводи замінити український транзит.

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За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, сьогодні ключ від постачання російського блакитного палива до Європи перебуває у руках України.

Аналітик розповідає, що у старого "Ямал – Європа" низька пропускна спроможність і він не здатний і близько забезпечити необхідний рівень прокачування.

"Північний потік – 1", на який і намагається тиснути зараз агресор, проходить через ті країни, які просто фізично не пустять цей газ у центр Європи.

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По суті, український газопровід це єдиний оптимальний варіант отримання європейськими споживачами російського газу, щоправда, лише в короткостроковій перспективі.

"У довгостроковій перспективі теоретично це можливо, але якби наші рванули рубильник і перекрили транзит, як тільки це почалося, ще в лютому, то повірте, були б дуже серйозні протести, які могли б привести до того, що європейські армії зараз билися б за нашу незалежність", – каже Лупоносов.

Що робити?

Експерт дотримується думки, що Україна має перекрити транзит кривавого газу до Європи, оскільки сама ж і закликає всіх від нього відмовитись.

З продажу своїх енергоресурсів Росія отримує практично по мільярду євро на день і ці гроші йдуть на фінансування вбивства українців.

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"Сьогодні" також писали, чому "Газпром" вирішив відключити від блакитного палива Польщу та Болгарію, та розповідали, хто є головним конкурентом монополіста.