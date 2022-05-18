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Світло для 260 тис. сімей: енергетики повністю повернули електропостачання на Київщині

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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18 травня, 13:40
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Попереду ще другий етап відновлення Київської області після окупації
На Київщині закінчилися роботи з відновлення світла
На Київщині закінчилися роботи з відновлення світла / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Фахівці ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова повністю відновили електропостачання звільненої від російських окупантів Київської області.

Про це повідомила компанія.

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"На Київщині, енергетична інфраструктура якої зазнала величезних руйнувань, ми всього за 45 днів реалізували таке масштабне відновлення мереж, яке українська енергетика не бачила за всю її історію. І сьогодні, 18 травня, ми остаточно повернули світло на Київщину, щоб знову зробити її місцем для щасливого життя людей", – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

З початку квітня компанія відновила електропостачання для 260 тисяч родин в 600 населених пунктах Київської області.

"ДТЕК об’єднав всі зусилля і ресурси, пліч-о-пліч Київщину відновлювало понад 1000 енергетиків з 4 операторів ДТЕК з різних областей України. Ми відновили майже 10 тисяч кілометрів ліній, що були зруйновані обстрілами. Ми відремонтували і включили 71 високовольтну підстанцію та 2975 трансформаторних підстанцій. Завдяки цьому вся область знову зі світлом, а попереду нас чекає велика робота для забезпечення надійності електропостачання", – повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

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В компанії пояснили, що це лише перший етап для того, щоб якомога швидше повернути світло всім жителям області.

"Відновлення електропостачання для Київської області – і, фактично, сьогодні відновлення завершено на 100%, – це велика справа. Адже президент говорив, що найперше, що необхідно відновити, – це вікна, покрівлі й електропостачання, щоб люди могли повернутися до себе додому і жити звичайним життям", – прокоментував заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час заходу з нагородження енергетиків, які відновлювали мережі Київщини.

Попереду другий етап – відновлення резервних джерел живлення та реконструкції наявних схем живлення.

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Раніше ми розповідали, в яких регіонах ДТЕК продовжує роботи з відновлення електроенергії, і писали, як ДТЕК з початку російського вторгнення допомагає українським захисникам.

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