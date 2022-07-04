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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Світло повернулося в 783 тис. домівок: у яких областях оперативно спрацювали енергетики

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 липня, 14:02
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Упродовж червня аварійні бригади разом із Збройними силами повернули електропостачання сотням тисяч родин
Аварійні бригади продовжують відновлювати подачу світла українцям
Аварійні бригади продовжують відновлювати подачу світла українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У червня енергетики ДТЕК відремонтували лінії електропередач та заживили 783 тис. домівок, які залишилися без світла через обстріли російських окупантів.

Як повідомили у пресслужбі компанії Ріната Ахметова, йдеться про 660 населених пунктів у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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Лише на Донеччині спеціалісти ДТЕК повернули світло понад 765 тисячам споживачів у 605 населених пунктах.

"Енергетики ДТЕК безперервно працюють вже 130 діб та разом зі всіма службами роблять все можливе для того, аби наші клієнти мали вдома світло", – зазначили в компанії.

Відновлення мереж довкола столиці

Раніше фахівці енергетичної компанії пояснювали, що для повного відновлення електромереж Київської області потрібно майже мільярд гривень. Орієнтовно 300 млн грн ДТЕК інвестувала в перший етап – повернення світла за тимчасовими схемами живлення.

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Другий етап передбачає відновлення мереж до довоєнного стану. На це потрібно 600-700 млн грн інвестицій.

Проєкт про героїв

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Нещодавно ми розповідали історію співробітника ТЕС у прифронтовій зоні Євгена та як до нього прийшов "русскій мір" у вигляді снаряда. Тепер чоловік назавжди залишиться з осколками в нозі.

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У той день енергетики, як завжди, продовжували працювати в умовах війни, попри постійні обстріли об’єкта критичної інфраструктури. Люди звикли до ворожих атак, тому знехтували безпекою і поплатилися власним здоров’ям.

Однак навіть такі ситуації не змушують працівників залишити ТЕС. Як вони самі кажуть, енергетики – окрема каста людей, які відповідають за подачу тепла й світла громадянам. Для себе вони вирішили робити внесок у перемогу на своєму місці, навіть попри шалений ризик.

"Сьогодні" раніше пояснювали, чому важливо розповідати історії українців під час війни, а також писали, як енергетики продовжують працювати на одній із ТЕС неподалік від лінії фронту.

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