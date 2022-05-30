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Світла і тепла не буде? Як ціна на газ може зірвати опалювальний сезон

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 12:10
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Розповідаємо, що сталося із Харківською ТЕЦ-5, і як це може вплинути на початок нового опалювального сезону
Чому Харківська ТЕЦ-5 зупинила роботу
Чому Харківська ТЕЦ-5 зупинила роботу / Фото: AFP

Через надто високу ціну за споживання газу Харківська ТЕЦ-5 змушена припинити діяльність та законсервувати обладнання. А тому старт нового опалювального сезону може зірватися.

Про це повідомила пресслужба Харківської ТЕЦ-5, передає Інтерфакс-Україна.

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Чому так сталося?

З 1 червня Харківська ТЕЦ-5 не зможе працювати, оскільки газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" встановила нові розцінки на фіксовані обсяги газу. Вони діють для підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Тепер за тисячу кубометрів пального замість 7,9 тис. грн потрібно платити 29,4 тис. грн.

"Це зумовлює дуже важке становище для всієї вітчизняної генерації і, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 у міжопалювальний та опалювальний періоди", – пояснили у пресслужбі теплоелектроцентралі.

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Голова правління компанії Олександр Мінкович наголосив, що зараз теплоенергетична спільнота України звертається до чиновників і вже вкотре попереджує, що підготовка та старт опалювального сезону під загрозою.

Він пояснив, що простій у роботі теплоелектроцентралі означає втрату грошей, які були б використані зокрема на ремонти обладнання. А якщо їх не проведуть, то це обладнання не зможуть запустити перед стартом опалювального сезону.

"А значить, старт та проходження опалювального сезону теж під питанням. Вітчизняна генерація, як ніколи, потребує підтримки держави, чітких, зрозумілих, лояльних механізмів роботи. Але натомість змушена страждати від перешкод та постійних цінових стрибків із боку газопостачальної організації", – наголосили у пресслужбі.

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Що буде з тарифами на тепло

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" спростували чутки про те, що компанія збирається втричі підвищити тарифи на тепло для громадян і запевнили, що ціна залишається незмінною.

"Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації, стосовно того, що "в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі", є маніпулятивною", – запевнили у компанії.

Окрім цього, у повідомленні зазначено, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" дійсно встановила нові ціни на газ на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго. Так сталося тому, що перегляд цін з 1 червня було однією з умов договорів, які були укладені ТКЕ з "Нафтогазом" і узгоджені з урядом.

Однак для стримування тарифів буде використано частину міжнародної фінансової допомоги для України.

Раніше ми писали, що національна компанія "Нафтогаз України" визначила, які у 2022 році є різноманітні ризики, пов'язані з повномасштабною війною Росії проти України.

Читайте і про те, що президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів "Сьогодні", що у "Нафтогазу" виникло немало проблем через війну, але жодної паніки не має бути.

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