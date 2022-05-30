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Паливо з Польщі знову буде платним: країна припиняє постачання безкоштовного бензину

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 17:14
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Безкоштовне постачання пального було "реакцією на кризову ситуацію"
Україна залишиться без безкоштовного польського бензину
Україна залишиться без безкоштовного польського бензину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща зупиняє постачання бензину, яке проводила з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та після руйнування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це сказала в інтерв'ю для Biznes Alert міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва.

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За її словами, постачання безкоштовного палива в Україну виявилося логістично затратним, адже до війни воно здійснювалося трубопроводами. Компанії Orlen, яка займалася комерційними постачаннями бензину, після початку бойових дій довелося створювати нові канали.

"Ми реалізуємо їх на постійній основі, зберігаючи пріоритет постачання на польський ринок. Нафтові компанії в Україні почуваються добре. Наші постачання – це відповідь на кризову ситуацію, але цей сектор добре організований, тому ринкового потенціалу там немає", – сказала Москва.

Допомога Польщі у розпал бензинової кризи

В Україні після російського вторгнення виник серйозний дефіцит бензину, оскільки до війни 97% пального в Україну постачали з Росії та Білорусі. Окрім того, росіяни розбомбили Кременчуцький НПЗ.

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Тому Польща погодилася відправити в Україну 25 тисяч тонн бензину як допомогу, щоб збалансувати ринок пального.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні запрацювала послуга достави бензину додому. Також ми писали, як соцмережі відреагували на дефіцит пального.

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